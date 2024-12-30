20岁金志洙上演英超首秀，创造韩国球员英超最年轻出场记录. December. 30, 2024 08:11. by 金正勋记者 hun@donga.com. 布伦特福德队的中后卫金志洙成为历史上踏上英格兰足球超级联赛（EPL）舞台的最年轻的韩国球员。金志洙出生于2004年12月，今年20岁。该领域之前的记录是2011年8月身穿桑德兰队队服以利物浦为对象首次出道英超联赛的池东沅的20岁零3个月。金志洙是第15位进入英超联赛的韩国球员，作为中后卫则是韩国第一人。 金志洙在28日与布莱顿队的2024~2025赛季英超联赛客场比赛中，在下半场第33分钟替换队友本•米上场，上演英超首秀。这距离他去年6月加盟布兰伦特福德队时隔1年零6个月。金智秀当天6次传球成功4次，并贡献3次抢断。布伦特福德主教练托马斯•弗兰克就金志洙的英超首秀表示，“没有紧张的表情，很好地发挥了自己的水平。表现出了令人满意的竞技水平。”这场比赛以0比0结束。布伦特福德队积24分（7胜3平8负）排在积分榜第11位。布伦特福德队将于明年1月2日迎战阿森纳队。 此前在17岁、20岁、23岁以下代表队均效力过的金志洙于2022年在K联赛城南FC队首次亮相职业联赛。在韩国队进入4强的去年国际足联（FIFA）20岁以下（U20）世界杯上，他以坚实的防守能力受到了欧洲联赛球探们的关注。金志洙在加盟布伦特福德队后，经过二线队磨练，在本赛季即将到来之际升入一线队。此前，在一线队中，他唯一的出场记录是9月份参加英联杯32强赛。 金志洙在自己的照片墙上上传了英超首秀照片，并留言说：“很长的时间，路途遥远。我一直梦想着这一瞬间，流着汗水，终于实现了这一瞬间，非常感谢和幸福。”

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