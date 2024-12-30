务安机场大惨案……全国人民都陷入了震惊和不安. December. 30, 2024 08:10. . 29日上午9时许，从泰国曼谷出发、试图在全南务安国际机场着陆的济州航空客机偏离跑道，撞到机场末端的围墙后发生爆炸。事故造成179人死亡，2人获救。震惊的事故使整个国家陷入了深深的悲痛。 客机上有6名乘务员和175名乘客等共181人。据国土交通部透露，此次事故客机在听到控制塔发出注意鸟群碰撞的警报后，仅过1分钟就发出了遇难求救信号“Mayday”。接着，虽然客机试图改变方向着陆，但由于起落架无法打开，所以用机身紧急着陆，在此过程中冲出跑道撞上了围墙。发出轰鸣声后爆炸的客机尾部只剩下15米外全部烧毁。全南消防本部表示：“据推测，乘客们（在碰撞时受到冲击）从机体飞出来，大部分已经死亡。”只有乘坐在尾舱中的两名乘务员获救。 事故客机机龄15年，机型是波音737-800(B738）。从与控制塔的通信记录、目击事故的居民证言、乘客留下的“鸟被机翼夹住”等信息来看，事故很有可能是和鸟群相撞导致起落架发生故障。但有报道称，相关客机在两天前起飞前曾出现熄火现象，起落架故障的紧急装置也不好使，因此不能排除机体缺陷或维修不良的可能性。要彻底查明事故原因，防止事故再次发生。 设置临时安置所的务安国际机场充满了失去亲人的遗属们的呐喊。和3岁老来儿子第一次去海外旅行的夫妇、去圣诞节旅行的六姐妹、去团体旅游的退休公务员等，他们遭受惨案的心痛故事被传开。乘客中包括2名泰国人等外国人。眼看着要和家人团聚，却因晴天霹雳事故而永远离别，遗属的心情难以述说。 关注此次事故的国民在悲痛的同时也感到不安。继尹锡悦总统之后，代行总统职权的国务总理韩悳洙因弹劾案获得通过而被停职，在副总理兼企划财政部长崔相穆担任“一人分饰三角”的代行总统职权体制下，发生了重大人员伤亡事故。虽然启动了以崔相穆为本部长的中央灾难安全对策本部，但灾难应对部门行政安全部长空缺，警察厅长也是代理职务。在国政瘫痪、政局走向极端混乱的情况下，灾难控制塔能否正常启动令人怀疑。 韩国上下对2022年梨泰院惨案的悲剧记忆犹新。因政府应对不力而加重的惨案伤口还未愈合，又再次发生了大型惨案。在这种惨案面前，朝野政党应齐心协力，政府也应竭尽全力收拾残局，在国家危机中守护国民的安全。

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