秋信守将担任SSG球队老板助理，开启自己的第二棒球生涯. December. 28, 2024 07:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 在本赛季结束最后的选手生涯的“Choo Choo Train”秋信守（42岁•照片）将以球队老板助理兼培养总负责人的身份开始自己的第2次棒球生涯。 职业棒球SSG俱乐部27日表示：“具有率直型领导能力的秋信守在选手团内信赖度很高，沟通能力也很优秀。与美国职业棒球大联盟（MLB）球队之间也有着多种人际关系网。我们认为，可以利用此前积累的资产，为加强球队战斗力做出贡献”，说明了任命他为球队老板助理兼培养总负责人的背景。 向球队老板直接或间接地提出建议并参与球队运营的球队老板助理在MLB中并不难看到。曾活跃在MLB的日本选手铃木一朗（51岁）退役后也作为西雅图队的特别助理进行活动。在韩国职业棒球联赛中首次担任该职务的秋信守表示：“感谢球队让我肩负重任。能够再次为韩国职业棒球的发展做出贡献，感到非常激动”，“不仅是1队和2队选手团的桥梁作用，还将积极改进对选手团运营的意见。”秋信守通过与球队的协商，决定不接受与任职相关的报酬。 秋信守在2005~2020年出战1652场MLB比赛，取得了总计击球率0.275（6087次有效击球、1671支安打）、218记本垒打、782打点、157次盗垒的成绩。2021年他加入SSG队，到今年为止的4年间，在取得击球率0.263、54记本垒打、205打点、51次盗垒的成绩后退役。

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