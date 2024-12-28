“印度经济改革设计者”前总理辛格逝世. December. 28, 2024 07:29. by 洪禎秀 hong@donga.com. 据《美联社》等媒体报道，被称“为印度经济改革的设计者”的前印度总理曼莫汉•辛格（照片）26日（当地时间）在首都新德里医院去世。享年92岁。 辛格2004年5月至2014年5月执政，是锡克教徒，是1947年印度独立后第一位非印度教徒总理。在正式场合，他总是头戴头巾，这是锡克教徒的固有服装。主张印度极右主义的纳伦德拉•莫迪总理也对《X》表示“他是最受尊敬的领导人之一”，对故人进行了悼念。锡克教徒仅占印度14亿人口的2%。 辛格1932年出生于印度西北部旁遮普省，在英国剑桥大学专攻经济学，并在牛津大学获得了经济学博士学位。回国后他在旁遮普大学担任教授，在印度面临国家破产的1991年成为财政部长，积极推进减税、公共企业民营化、放宽限制等。 2004年出任总理后，他也一直维持着这一基调。据英国《金融时报》等媒体报道，在他执政期间，印度创下了年均7%的高经济增长率。将社会主义经济体制的印度转变为市场经济体制的好评紧随其后。 2006年，辛格与美国签订了核合作协定。其主要内容是，作为允许国际原子能机构（IAEA）对印度核设施进行核查的代价，从美国得到核技术和燃料。该协定签署后，美国和印度的关系得到了加强。 辛格身前以温和谦逊的品格被称为“绅士政治家”。只是在其任期后半段因优柔寡断的决策、腐败丑闻牵连等受到了批评。

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