额头. December. 28, 2024 07:28. . 冬天的时候，我们的本能会觉察到温暖。“比起这件衣服，那件衣服更暖和。那边比这里暖和。那个人很和气。想呆在他身边”。无需谁指使，心总会向着这样温暖的地方。季节是冬天，时代也是冬天的时候就更不用说了。当我们身心寒冷时，温暖是巨大的价值。 如果喜欢进入冬窗的微小而珍贵的阳光，如果想读一些诗，可以读申美奈诗人的作品。“我是个温柔多情的人，是个善良的人。”这样的话写得也不是很深奥，我们很容易能理解。诗人还用网络漫画画过诗，连画风都很圆润，非常可爱、亲切。冬天想贴着这样的人，这样的诗。 得了重感冒，像死了一样躺着想这首诗。病得昏昏沉沉，心安理得。想着“这样慢慢消失也不错啊”，但是抓住诗的尾巴站了起来。要做饭啊。要做饭吃。要做饭吃啊。听说有人情深意热，病倒了，我也该起来了。如此多情能救人。

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