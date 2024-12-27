尹伊娜：“LPGA第一年想获得新人奖，希望未来能登上世界排名第一宝座”. December. 27, 2024 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “将彻底准备梦想舞台上的第一个赛季，以新人王为目标奋力前进。” 将于新年首次参加美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛的尹伊娜（21岁）26日在首尔永登浦区Lunamiele会议厅举行记者招待会，表明了“想成为最佳新人选手”的抱负。尹伊娜在11日结束的LPGA巡回赛资格（Q）系列赛最后一场比赛中，以1~5轮合计低于标准杆15杆共343杆的成绩单独排在第8位，获得了赋予前25名的明年LPGA巡回赛参赛权。 尹伊娜在本赛季韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛共参加了25场比赛，包括1次冠军和4次亚军在内，共14次进入前10名，并登上了大奖和奖金王（12.1141亿韩元）、最低杆数奖（平均70.05杆）等个人头衔3冠王宝座。开球平均飞行距离为255码，排在第二位。虽然尹伊娜在韩国舞台上度过了最辉煌的赛季，但在与全世界选手竞争的Q系列赛中未获得第一名。在被问到“你认为谁会成为新人王的竞争者”时，尹伊娜回答说：“很多选手都拥有出色的技术，所以很难说哪一位是竞争者。”她还说：“最大的竞争对手是我自己。如果能够战胜懒惰，每天都有进步的话，我可能会更接近新人王。”此前的LPGA巡回赛上，从1998年的朴世莉开始到去年的柳鲑澜，共有14名韩国选手登上了新人王宝座。 尹伊娜表示，在适应LPGA巡回赛后，希望不断取得好成绩，并在未来登上女子高尔夫世界排名第一的位置。她说：“从长远来看，我想在登上世界第一的位置后，长久地保持这个位置。在奥运会上获得金牌也是一件让人产生欲望的事情。” 尹伊娜计划于明年1月19日出国，在美国得克萨斯州达拉斯进行训练。明年2月6日（当地时间）开幕的奠基人杯有望成为尹伊娜的LPGA巡回赛首秀。尹伊娜表示：“要想成功适应美国舞台，必须完善短杆能力。”她说：“在举行Q系列赛的过程中，我感受到了短杆的重要性。在特性与韩国不同的美国草地上，要想把（球）贴近旗杆，需要多种技术。” 尹伊娜在2022年6月的韩国女子公开赛上打出“误球 Play”，同年9月被韩国女子职业高尔夫协会处以停赛3年的处罚。她在今年赛季之前从协会得到了减轻处罚（1年零6个月），通过4月的国内揭幕战斗山We've冠军赛回到了球场。国内高尔夫界也有人对成为KLPGA巡回赛人气明星的尹伊娜在减轻处罚后只参加一个赛季的比赛就前往美国舞台表示不满。 尹伊娜说：“能和国内粉丝一起度过这一年，感到非常幸福。如果去美国，在国内比赛的次数会减少，有些遗憾，但我认为在LPGA巡回赛上展现自己成长的面貌应该也会让粉丝们感到幸福。” 尹伊娜当天表示，为了对高尔夫希望之星有所帮助，将向大韩高尔夫协会和韩国女子职业高尔夫协会各捐赠1亿韩元，共捐赠2亿韩元。她说：“我为了高尔夫的发展能做的事情就是帮助青少年选手。希望这能成为在艰难的环境中培养梦想的选手们希望的种子。”

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