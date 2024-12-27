迟来的悔恨. December. 27, 2024 07:41. . 长安，曾经是李白侍奉皇上的地方。离开那里彷徨了十多年的诗人，听到夹杂着“中原大地曲调”的笛声，心里不是一番滋味。在出任翰林供奉时期，他怀着辅佐皇帝的自豪感，与权贵和名流们相处，度过了得意洋洋的岁月，诗人虽然委屈地说“谗佞之徒以谗言惑乱英明君主的心，使得君主疏远了忠诚的大臣，亲近了奸臣（谗惑英主心，恩疏佞臣计）”（出自《答高山人兼呈权顾二侯》），但由于他自由奔放的性格，动不动就耍酒疯，早就被周围人看不得了。连杨贵妃都冷落了他，显宗终于放他走了。如此曲折的故事交织在一起的长安，值得为那里的曲调流泪。 沉迷于老庄思想和诗酒的李白，虽然不觉得与官职很合得来，但功名心却非同一般。他经常将自己与张良、韩信、诸葛亮相提并论，那些人都是为国家经营留下巨大功绩的风云人物。虽然说毫无意义，但怀着“向着君主的心”，似乎理解了“回顾去长安的路”的理由。

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