在拍摄完“安重根被处决”的最后一场戏后，玄彬也哽咽了. December. 26, 2024 07:37. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “高丽亚乌拉！高丽亚乌拉！高丽亚乌拉！” 1909年10月26日，哈尔滨火车站。安重根（玄彬饰）在狙击伊藤博文（佩里•弗兰克饰）后，毫无惧色地站在原地以俄语高喊“大韩独立万岁”。现场没有人为举事成功欢呼或一起高呼万岁。看到举事的俄罗斯人只能干巴巴地看着安重根，不置可否。摄像机镜头也只是淡淡地照着被军人拖走的安重根而已。 24日上映的电影《哈尔滨》讲述的是安重根义士的独立运动故事。影片记录了从1908年安重根率领的咸镜北道新牙山战役到1909年暗杀伊藤博文等约1年的时间。得益于该片在电影界的重要节点平安夜上映，首日吸引了约38万名观众。 这次新作的特点是不遵循票房公式。没有让人心动的豪爽的动作戏，也没有让男人们热血沸腾的友情。在新牙山战斗中，他们拿着石头和刀子，互相惨烈厮杀，展现了独立军的斗争是多么残酷。就像纪录片一样。禹敏浩导演19日在接受媒体采访时表示：“我认为安重根义士不会是超人。我不想把他描绘成与我们相距甚远的英雄。” 由于投入了300亿韩元的制作费，华丽的影像也值得一看。安重根为了和同盟的同志们一起寻找炸药而穿越沙漠的场面更显生动。从安重根在冻僵的豆满江上彷徨的场面中可以感受到他所经历的寒冷和苦恼。该场面是在蒙古霍布斯谷湖零下40度的寒冷中拍摄的。演员玄彬说：“这部电影在精神上比体力上更累”，“在拍摄完安重根被处决的最后一场戏后，好像哽咽了。” 但是缺乏电影的趣味性。虽然把焦点放在了安重根的内心，但是除了失去同志彷徨的样子之外，缺乏能够产生共鸣的因素。独立军中有密探的设定没能延续到能够引起紧张感的缜密的伏笔或构成。与分别吸引1270万名和750万名观众的《暗杀》（2015年）、《密探》（2016年）等类似题材的电影相比，作为商业电影的缺点尤为突出。 电影界正在关注新作能否在与26日公开的奈飞系列《鱿鱼游戏》第二季的竞争中发挥力量。部分人评价说，这是一部讲述领导能力的作品，因此与目前的政治状况相吻合，有可能大卖。特别是，韩国历史博物馆从今年10月开始举办安重根义士的哈尔滨义举特别展等，在年轻一代中间刮起了“安重根旋风”，因此影片能否大卖备受关注。

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