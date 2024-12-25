“朝鲜黑客从日本交易所窃取4437亿韩元规模的比特币”. December. 25, 2024 07:50. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 日本政府24日发表说，今年5月在日本发生的480亿日元（约4437亿韩元）规模的比特币非法流出事件系朝鲜黑客集团所为。 日本警视厅和警察厅当天表示：“朝鲜黑客集团‘Lazarus’下属组织‘Trader Traitor’在本国虚拟货币交易所‘DMM比特币’盗取了虚拟货币。”虽然日本警方与美国国防部及联邦调查局（FBI）合作，查明了朝鲜黑客集团犯下了罪行，但尚未确定嫌疑人。 据日本警方透露，朝鲜黑客在今年3月假装猎头公司，向DMM比特币相关企业的职员发送了假离职通知信息。通过这些，在该职员使用的电脑上植入了恶意软件，5月份窃取了信息，外流了虚拟货币。DMM比特币在非法外流事件发生后，将顾客账户和资产移交给了其他企业，并立即停业。 联合国安理会下属的对朝制裁委员会在3月公开的专家小组年度报告中曾表示：“据推算，2017年至2023年，朝鲜对虚拟资产相关公司进行网络攻击，骗取的金额约为30亿美元（约4万亿韩元）。”《日本经济新闻》报道说，“据推测，朝鲜外汇收入的一半左右是通过网络攻击赚取的。” 另一方面，日本警察厅表示：“朝鲜黑客正在使用‘目标型社会工学’手法，瞄准人的心理漏洞或行动失误，窃取信息。”日本金融厅当天要求再次确认，朝鲜黑客等侵入主要虚拟货币交易所时，是否具备可以适当应对的体制。

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