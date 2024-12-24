前情报司令的“戒严手册”中写着：“诱导朝鲜在‘北方界线’上攻击”. December. 24, 2024 08:11. by 林宰赫记者 heok@donga.com. 正在调查宣布“12·3”非法紧急戒严事件的警察在前情报司令卢相元的手册中确认了“诱导朝鲜攻击”的内容。警方以卢相元手册记录内容为基础，考虑到刑法上外患罪中的第99条“一般利敌罪”嫌疑，正在进行调查。随着在戒严主要参与者卢相元的手册中出现推测是诱导朝鲜发动攻击的内容，宣布紧急戒严的尹锡悦总统和前国防部长金龙显是否也适用这一罪名备受关注。 警察国家调查本部紧急戒严特别调查团（团长禹钟寿）23日在记者会上表示：“在卢相元私宅里拿到的手册中有‘诱导朝鲜在北方界线（NLL）上攻击’的内容。”对于手册中是否记载“对垃圾气球原点进行打击”等内容，他表示“将去确认”。 外患罪是从外部威胁国家存亡的犯罪的总称。刑法第92条所载外患罪规定：“对与外国合谋对大韩民国开启战端或与外国人合谋对抗大韩民国的人，处以死刑或无期徒刑。”警方认为，其中卢相元的嫌疑属于一般利敌罪。 警方掌握的手册中包含了很多与紧急戒严相关的内容。据悉，手册中明示的政界人士等被表述为“回收对象”。当天，对于“手册内容是否全部与紧急戒严有关”的提问，特别调查团相关人士表示：“基本上是。虽然整体情况尚未得到确认，但有很多相关内容。”“有‘封锁国会’的表述和把政治家、媒体人、宗教人、工会、法官、公务员等表述为‘回收对象’的内容。看起来是逮捕的意思，一部分还写着名字。” 在野党就卢相元的手册内容指出：“这是为了引发内乱而助长与朝鲜矛盾的‘北风’阴谋。”共同民主党批评称：“如果总统试图助长与其他国家的冲突，那就是明显的外患罪。应逮捕尹锡悦，彻底调查内乱罪、外患罪。” 共同民主党发言人韩玟洙在23日的吹风会上对卢相元的手册拌抨击称：“不能不让人怀疑是为了展开内乱而制造与朝鲜的局部战争。必须查明尹锡悦内乱犯罪集团为发动戒严令而诱导外患的嫌疑。”他敦促：“朴正熙、全斗焕军事政变团伙也没有试图发动战争来颠覆体制。必须逮捕无耻至极的内乱首领尹锡悦，宪法法院的弹劾审理也应该迅速进行。”

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