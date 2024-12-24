被逼到悬崖边的石油化学产业结构调整…如果受困于政治局势或将完蛋. December. 24, 2024 08:09. . 政府23日召开产业竞争力强化相关长官会议，出台了对因中国产低价攻势而迫在眉睫的石油化学业界的支援政策。为了诱导工厂出售及收购合并（M&A）等事业重组，决定加强金融、税制支援，并研究将在结构调整过程中遇到困难的地区指定为“产业危机先发制人应对地区”。为了消除流动性，将提供3万亿韩元规模的政策金融资金，并树立研究开发（R&D）投资路线图，以重组高附加值事业。 石油化学在韩国出口品种中排名第五，是出口“孝子产业”，但最近因来自中国的供应过剩和全球需求不振，被逼到了悬崖边上。出口生产量的一半左右，以通用用品为中心扩大规模的战略面临局限性。国内6家主要化学企业今年1~9月的累计营业利润比去年同期减少了一半。 问题是今后情况好转的可能性很小。过去有3~5年的经济周期，所以“坚持就可以了”，但现在面临结构性下降期的预测占上风。因为光应付中国的低价攻势已经很吃力了，加上之前只销售原油的中东产油国也开始进行石油化学投资，情况恶化了。向石油化学投资100万亿韩元以上的中东国家的目标是像现在的韩国一样增加生产，因此供给过剩现象有可能进一步深化。 为了克服石油化学产业的危机，必须以高附加值事业为中心进行结构调整。此前，日本从2010年开始通过合并、关闭设备、转换用途等先发制人的事业重组，克服了石油化学产业的危机。仅靠个别企业的努力是不够的，政府应该发挥领导能力。如果被政治状况所束缚，错过改善主力产业体制的黄金时间，就很难期待下次。

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