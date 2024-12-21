孙兴慜角球直接破门，带领热刺力克曼联杀入英联杯半决赛. December. 21, 2024 07:34. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “亚洲一哥”孙兴慜（32岁•托特纳姆热刺队）攻入绝妙的“角球进球”，带领热刺队进入了英格兰足球联赛杯（以下简称英联杯）半决赛。 20日，孙兴慜在英国伦敦举行的2024~2025赛季英联杯8强赛主场比赛中，凭借角球直接破门得分。孙兴慜在热刺队以3比2领先的下半场第43分钟作为角球罚球手站在罚球区。孙兴慜用右脚踢出的球像香蕉一样弯曲后飞入球门，成为托特纳姆热刺队的第四个进球。曼联队守门员巴因迪尔向主裁判抗议说，在球门前托特纳姆热刺队的卢卡斯•贝里瓦尔妨碍自己，导致出击失误，但进球判定没有改变。在此次大赛半决赛之前，不会对得分情况下的犯规等进行录像回放（VAR）。下半场补时阶段，被曼联队的约翰尼•埃文斯攻入一球的托特纳姆热刺队守住一球领先优势，由此孙兴慜的进球成为本场比赛的制胜进球。美国CBS体育报道说：“孙兴慜凭借惊人的进球将托特纳姆热刺队送入了半决赛。” 角球直接得分是只有向球门内侧弯曲的球轨迹和守门员的站位失误等重叠在一起才能实现的进球，因此在职业联赛中很难看到。在足球传奇人物中，亨利（法国）、贝克汉姆（英格兰）等球员在美国职业棒球大联盟（MLS）效力时，曾用角球直接破门得分。 孙兴慜在本赛季英联杯上攻入首粒进球，本赛季他的进球总数达到7粒。孙兴慜在英格兰足球超级联赛（EPL）攻入5球，在欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴联赛攻入1球。如果孙兴慜在本赛季再进3球，将连续9个赛季实现两位数的进球。 英联杯半决赛将以“主客场”的方式进行两场比赛。托特纳姆热刺队将于明年1月8日（当地时间）在半决赛首回合比赛中迎战该大赛历史上最多（10次）冠军得主利物浦队。托特纳姆热刺队自2008年夺得该大赛冠军后，时隔17年再次向冠军发起挑战。 托特纳姆热刺队将在英联杯半决赛之前的23日英超联赛中与利物浦队展开对决。截至20日，利物浦在英超联赛中排名第一。托特纳姆热刺队排在第10位。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁表示：“很高兴能进入英联杯半决赛。首先，球队将竭尽全力备战本周末（与利物浦的）重要比赛。”

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