根据是否靠近江南圈和附近地区开发与否，新城市房价悲喜两重天. December. 21, 2024 07:34. by 李祝福记者 bless@donga.com. 新城市一期五处入住33年后的今天，各新城市的房价悲喜两重天。是否靠近首尔江南圈和附近地区的开发与否是决定房价的核心因素。 20日，据KB国民银行房地产统计，2004年11月到今年11月为止的20年间，公寓价格累计上涨率最高的地方是坪村（安养市东安区•132.71%）。其后依次为△盆唐（城南市盆唐区•131.21%）△山本（军浦市•124.87%）△中东（富川市•103.96%）△一山（高阳市一山东区•71.32%）。一山公寓价格上涨率低于相应期间的京畿地区整体平均值（94.83%）。国民银行房地产月度统计是从2003年开始制定的。 与3年前房价上升期的顶点（2021年11月）相比，盆唐房价恢复得最多。与3年前相比，盆唐公寓的价格（以11月为准）仅下降了2.6%。价格恢复力依次为△中东（-9.03%）△一山（-15.74%）△坪村（-15.97%）△山本（-18.80%）。 目前实际交易价格上也出现了价格差异。以被选定为1号重建园区先导地区的盆唐示范现代专用面积84平方米为例，最近交易的3件交易价格为15亿~15.6亿韩元。一山内的先导地区江村5园区同一坪型的最近3件交易的交易价格为6.05亿~6.35亿韩元。 新城市间的房价差异在2007年首次入住具有自给自足功能的新城市二期后正式显现。 第二期新城市集中在△城南板桥 △华城东滩1、2 △光桥等京釜轴上。随着信息技术（IT）企业聚集的板桥科技谷和东滩半导体集群的建立，背后地区新城市的居住需求也随之提高。在新城市一期中，离新城市二期较近的盆唐、坪村受益匪浅。坪村的优点是，如果利用首都圈第一循环高速公路，从坪村出入口（IC）到板桥出入口只需20分钟。 专家分析说，是否靠近江南圈对房价产生了最大的影响。汉阳大学城市工学系教授李昌武（音）分析说：“盆唐利用靠近江南圈的优势，创造了很多与首尔相关的工作岗位，并积极将附近的背后地区开发成业务地区，实现了快速增长。”檀国大学城市规划房地产系教授金贤洙表示：“可以说，越是靠近大韩民国增长产业聚集的江南圈、京釜轴的新城市，房价就越高。” 新城市一期中，二三十岁人群购买最多的地区是坪村。据韩国房地产院各购买年龄段的公寓交易现状显示，从开始统计的2019年1月开始到今年10月为止，在坪村新城市交易的2.3434万套公寓中，30岁以下人群的购买件数为9543件（40.7%）。其后依次为△山本（34.4%）△盆唐（33.7%）△中东（32.6%）△一山（28.9%）。韩国建设产业研究院研究委员许允京表示：“与就业中心距离较近，而且对价格上涨的期待感也起到了作用，因此年轻一代的购买比重较高。”

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