情报司令部大校：“曾准备控制选管委职员的电缆扎带和头巾”. December. 21, 2024 07:34. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，“12·3”紧急戒严当时，国军情报司令部要员们为了控制中央选举管理委员会果川大楼，以中央选举管理委员会职员为对象，试图用领带、头巾、口罩等进行武力控制后，将他们监禁在特定场所。涉嫌与情报司令文相虎、前情报司令卢相元等事先谋划紧急戒严的情报司令部大校郑某20日通过担任自己法律咨询的金京浩律师揭露了这一事实，并向国民道歉。 律师在当天以郑某提供的陈述书为基础制作的法律意见中表示：“郑某陈述称，和文司令、卢前司令、金大校一起商议了戒严后用绑绳、口罩、头巾等强制手段，将到选举管理委员会上班的职员们转移到会议室等指定场所等具体行动计划。”他还表示：“当时的对话中，如果宣布戒严或紧急状况成为现实，根据（前国防部长金龙显）的指示强制执行任务已成既定事实。”金律师将郑某的行为规定为“内乱实行准备阶段”，并表示“可以评价为暴动实行的事先准备”。 此前，共同民主党最高委员金炳柱19日声称，接到具体的举报，在紧急戒严当天，情报司令部下属的特工部队的任务是用电缆扎带绑住中央选举管理委员会30名核心工作人员的手和脚腕，蒙上面拉往B-1掩体。 郑某的爆料是当事人具体确认在前任和现任情报司令主导下试图通过暴力手段掌握宪法机关中央选举管理委员会的事实，预计将会引起轩然大波。郑某是在宣布紧急戒严两天前的1日，与卢相元等一起在京畿安山的乐天利卖场讨论戒严计划的“四人帮”中的一人。

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