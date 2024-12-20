“捐款优先于学生成绩”，美国5所名牌大学因“特别入学”遭起诉. December. 20, 2024 08:33. by 崔智善 aurinko@donga.com. 麻省理工学院（MIT）、乔治敦大学、圣母大学（又称诺特丹大学）等美国著名私立大学正因“不是根据学生的成绩，而是根据其父母的捐赠明细允许入学”的疑惑被诉讼。 据《华尔街日报》（WSJ）17日公开的美国伊利诺伊州芝加哥联邦法院的不正当特惠入学相关诉讼资料显示，麻省理工学院理事会的一位委员让以前一起做生意的同事的2名子女入学。另外，前乔治敦大学校长不看成绩证明书，而是根据父母的捐赠明细资料，将部分学生列入特别入学名单。圣母大学在2016年选拔新生时，将占全体学生4%左右的86个名额由高额捐赠者子女填满，并对全体捐赠者子女的76%给予了加分。该大学的入学负责人还向同事传达了内容为“希望明年富裕阶层能多培养一些聪明的孩子”的信件。 经确认，提出此次诉讼的原告是5名常春藤盟校（美国东部的8所名牌大学：哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、达特茅斯大学、布朗大学）毕业生。他们在2022年以“名牌私立大学不正当地让富裕的学生特惠入学”为由，对17所名牌大学提起了损害赔偿诉讼。另外，他们还要求各大学赔偿6.85亿美元（约9926亿韩元）的损失。 据WSJ透露，如果原告胜诉，根据美国反垄断法，相关大学共需支付约20亿美元（约2.8982万亿韩元）以上的费用。WSJ表示，达特茅斯大学、西北大学等12所学校已经达成协议，至少向原告支付了2.84亿美元（约4116亿韩元）。圣母大学和乔治敦大学等其余5所学校反驳称，“将在法庭上展开斗争”，“入学学生都是充分具备资格、做好了成功准备的学生。”

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