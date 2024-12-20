“有条件的奖金也应纳入正常工资”. December. 20, 2024 08:33. by 金紫炫记者、周爱珍记者 zion37@donga.com. 大法院全员协议体19日表示，将特定日期在职与否或工作天数等设定为支付条件的“有条件的奖金”也应纳入正常工资，并变更了现有的判例。到目前为止，只有在奖金等的支付与否或支付额事先定好的情况下（又名“固定性”）才判断为正常工资，但时隔11年废除了该标准。大法院解释说，以前的标准是“不正当缩小了正常工资的范围”。随着各种津贴和退休金计算标准的正常工资范围的扩大，经营界担心人工成本负担，劳动界则对此表示欢迎。 当天，大法院全员合议体（主审大法官吴京美）在韩华生命保险和现代汽车前任、现任劳动者以公司为对象提出的工资请求诉讼的上诉审中，以大法院院长和12名大法官的一致意见做出了上述判断。大法院解释说，即使奖金支付标准上附加了“在职条件”或“规定劳动天数以内的工作天数条件”，也要视为正常工资。例如，其宗旨是，如果在支付时只有在职劳动者才能获得的奖金也是公司定期、一律支付的，那么就是正常工资。 当天，韩国经营者总协会（简称经总）担忧地表示：“最近政治混乱、内需不振和出口增加趋势减少等企业的经营环境不好，在这种情况下，因此次判决将承担意想不到的财务负担，企业的经营环境将进一步恶化。”上个月经总推测，如果在职者条件奖金包括在正常工资中，每年将产生6.7889万亿韩元的追加人工费负担。 韩国工会总联盟（韩国劳总）表示：“虽然为时已晚，但欢迎大法院废除法律中没有规定的‘固定性’条件，结束解释上的争议。”全国民主工会总联盟（民劳总）也评价说：“这是纠正带有对正常工资的复杂性和混乱的现实的值得期许的判决。”

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