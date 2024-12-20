戒严当天连坦克部队队长都在待命……越来越明显的“亲卫政变”. December. 20, 2024 08:31. . 据悉，从宣布“12·3”紧急戒严的4个多小时前开始，京畿道城南市板桥的国军情报司令部100旅团就有30多名特殊任务要员和陆军第二装甲旅团旅团长具三会（音）已在待命。第二装甲旅是离首尔最近的装甲部队，拥有装甲车和坦克等。据悉，具旅团长和时任国防部长金龙显一起，从数月前开始就接受涉嫌设计此次戒严的前情报司令卢相元的呼叫，前往板桥情报司令部会面。 戒严事件当天，装甲旅团长突然被叫到情报局待命，这一事实令人产生各种疑惑。这足以让人怀疑，如果反对戒严的示威大规模扩大或逮捕政治人士等行动出现困难，他们甚至想投入战车等装甲战斗力。第二装甲旅是1979年“12·12”军事政变当时出动35辆战车控制中央厅、国防部和陆军本部的部队。2017年国军机务司令部的《戒严讨论文件》中也规定，第二装甲旅被编入戒严部队。 这不能不说是尹锡悦所称“宣布戒严是对在野党的警告性措施”与事实不符的又一旁证。检方和警方的调查显示，戒严已准备良久。尹总统去年底已经提到“紧急措施”，流露出了戒严意志。戒严两天前，前任和现任情报司令和干部们也进行了事前策划。 而且经确认，戒严当时投入了1500多名兵力，动用了100多辆军队车辆和12架直升机。戒严部队携带了狙击用枪和冲锋枪等，虽然没有发放给个人，但领出了超过1万发实弹。如果国会发生流血冲突，现场戒严部队会下达什么命令，再加上动用了坦克、装甲车，情况会怎么样，想想都觉得可怕。 “12·3”戒严事件是掌权者为了更大的权力而用非法手段展开的典型的亲卫政变。尹总统主张：“哪有两个小时的内乱?”但这只是因为国民和国会的机敏的阻止、戒严部队的消极支持而失败了而已。“从一开始就是以失败为前提的戒严”，这种稀奇古怪的辩解要持续到什么时候，还有待观察。

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