挫败戒严的宪法的重量. December. 19, 2024 07:37. . 4日凌晨，看着议员们为解除紧急戒严而聚集在国会主会议场的画面，担心“戒严部队即将闯入、场面乱成一团”的人可能不止一两个。但出乎意料的是，表决进行得很顺利，戒严以失败告终。笔者一边放下了心，一边又惊讶到底发生了什么事情。 据悉，为了实施此次戒严，至少动员了1500名官兵，此外还投入了特战司令部下属的707特殊任务团和第一空降特战旅、首都防卫司令部军事警察特任等数一数二的最精锐部队。反间谍司令部、情报司令部要员和警察也加入其中。这支兵力足以阻止国会表决。 而且，根据至今为止的调查和证词，尹锡悦总统多次敦促特种兵、防卫司令部、警察“把议员拉出来”。时任国防部长金龙显威胁说：“如果不听从命令，将以抗命罪处理。”尽管总统和部长十分窝火，官兵们也没有积极行动。这是与之前戒严的决定性不同。 1980年光州的戒严部队中相当一部分人就像韩江作家写的一样，展现了“没有犯罪意识，没有犹豫”的残忍。牛津大学教授杰夫·麦克默汉分析说，犯下这种不当行为的军人一般会从高压、看法上的局限、减轻的责任等3个范畴做出辩解。他们会主张，作为军人，他们无能为力、不知道这是错误的行为、或者存在精神问题。以往戒严部队的想法应该不会脱离这个范围。 无论是过去还是现在，只要是军人，都会感受到必须服从命令的压力。但2024年首尔的戒严部队认识到，哪怕就是命令也不能把枪口对准国民，并付诸了实行。笔者认为，这是因为随着时代的变化，宪法的力量起到了作用。 正如尹总统自己列举的“预算暴举”“立法独裁”等名义一样，此次戒严源于政治原因，这一点几乎没有异议。但这不符合宪法上宣布戒严的条件。另外，宪法规定，作为戒严宣布权基础的国军统帅权是宪法规定的总统的核心权限，但必须“根据宪法和法律规定”行使。 更何况，宪法中明确规定“国军遵守政治中立性”。综上所述，这意味着宪法不允许总统以政治目的调动军队，破坏中立性。虽然现在都认为“军队的政治中立”是理所当然的，但实际上这是1987年民主化运动以后修订的现行宪法中新加入的条款。在此之前，随着11次宣布戒严、3次启动卫戍令，发生了国军伤害国民的悲剧。在军部独裁下受苦的人不计其数。这些人的血泪的堆积，反映进了宪法。 人们会想，根据戒严令紧急出动的将士们怎么会想到宪法呢？ 应该也没有多少人详细了解这些宪法条款。尽管如此，现场的军人还是做出了符合宪法的行动，因此得以根据宪法规定解除戒严。这是宪法自然而然启动的结果。 之所以会发生这样的事情，是因为宪法的价值在漫长的岁月里渗透到了个人的意识中。其重量之重足以挫败总统带头的戒严。如今的世界，靠动员军队来掌握权力已不可梦想。这是在混乱和冲击中获得的希望。

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