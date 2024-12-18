以家人的名义…伍兹父子将与兰格父子展开较量. December. 18, 2024 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（49岁）好不容易回到了球场。与儿子查理（15岁）一起出战的家庭对抗赛就是其舞台。 伍兹父子将参加从21日开始在美国佛罗里达州奥兰多的丽思卡尔顿高尔夫俱乐部举行的为期两天的“PNC锦标赛”。这是伍兹自7月的大满贯赛事英国公开赛后，时隔5个月再次重返球场。 伍兹本赛季一直因腰部疼痛而陷入苦战，9月份为了减轻疼痛还接受了手术。伍兹也没有参加9日结束的由泰格•伍兹财团主办的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛邀请赛“英雄世界挑战赛”。伍兹当时表示：“身体状况还没有完全达到可以参加比赛的程度。” 但是，他今年也决定参加从2020年开始与儿子积累回忆的PNC锦标赛。伍兹17日表示：“我一直很期待和查理一起比赛。和家人、朋友一起比赛总是很特别的。”因为该比赛可以使用卡丁车，所以身体负担比较轻。2021年获得该赛事亚军的伍兹父子将在今年挑战首次夺冠。 大赛卫冕冠军伯恩哈德•兰格（67岁•德国）将与在美国投资银行工作的儿子杰森（24岁）一起挑战大赛2连冠。兰格是在PGA巡回赛冠军赛上共获得47胜的名人赛舞台最强者。兰格也是该大赛最多冠军得主。兰格与小儿子杰森三次夺冠，与大儿子斯蒂芬（34岁）两次抡圆，共5次夺冠。 该大赛于1995年首次举办，从2020年开始被称为PNC锦标赛，由曾获得过男女大满贯赛冠军的选手们与一名家人组成一组，在两天内打36洞。原本只有父亲和儿子才能参加，但自从弗西•泽勒（63岁）2005年与女儿一起参加比赛后，修改了规定，允许其他家人也一起参加。女子高尔夫世界排名第1位的内莉•科达（26岁•美国）将与在网球大满贯赛事澳大利亚公开赛上获得1998年男子单打冠军的父亲皮特（56岁）一起参加此次比赛。

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