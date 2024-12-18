为尹锡悦充当防护的国民力量党，把招牌上的“国民”去掉吧！. December. 18, 2024 07:45. . “应该多给尹锡悦总统哪怕一天的抗辩机会。” 这是庆南地区一名初选议员说出的话。这并不是在对周围人发牢骚。他在尹锡悦总统弹劾案表决之前举行的该党议员全体会议非公开讨论中表示：“国民力量党头号党员宣布了戒严，怎么会有人判断‘他是个疯子。快点弹劾吧！’呢? 如果是人，就不能那样做，这是人之常情。”他以“眼泪会浸湿韩半岛”的呼吁结束了发言。就在两天前，尹总统还在狡辩，“戒严是不成为司法审查对象的统治行为”，这名议员是在要求国民力量党站出来充当尹总统的嘴替。没有一个议员反驳，“难道要在向国会派遣持枪戒严部队的总统面前找到人之常情吗？” 当天的议员全体会议是为反对弹劾尹总统的党论而举行的“积累名分大会”。走上讲台的某岭南重要议员说：“现在外面对我们施加赞成压力的人，是有史以来从未投票给我们的人。今后也完全没有选择我们党候选人的可能性。”议员全体会议前一天发表的韩国盖洛普调查结果显示，赞成弹劾的占74%，反对的占23%。他说：“20%-30%的人支持我们党，今后应该以他们为基础站起来。应该把20%-30%的根基扩张到50%。” 国民力量党更看重的是反对弹劾的部分保守支持层的情绪。以少壮派自居的禹在埈议员（大邱北甲）在弹劾表决之前写道：“作为一名法律界人士，根据法理判断，紧急戒严事件可能属于弹劾理由。尽管如此，作为选区国会议员，还是想收集选区舆论，对弹劾案行使反对票。”这是根本没有把反对弹劾的国民放在眼里。 把反对弹劾定为党论的国民力量党投了85票反对。至少有12名执政党议员赞成弹劾，执政党试图将他们视为“叛逆者”并予以清除。“你们出去吧！”就是说要只靠85名反对弹劾者组建政党。 国民力量党的名称由来未久。未来统合党在2020年9月以“与所有国民在一起的政党”为由，把党名改为国民力量党。时任紧急对策委员长金钟仁介绍说：“其中包括来自国民的力量、为国民行使的力量、将国民团结在一起的力量三种意义。”党名改为国民力量党后，现在已是第六次成立紧急对策委员会。党的招牌如故、只有党代表被赶走的党代表残酷史也在重演。这是因为国民力量党未能为了国民或把国民团结在了一起。与赞成弹劾的75%舆论背道而驰就是明证。 现在是深刻判断究竟是摘掉招牌上的国民还是原样保留的时候了。尹总统在宣布紧急戒严和收拾残局的过程中表现出的诡辩，使人们对保守派的信任崩溃。国民力量党前代表韩东勋辞去代表职务时曾断言：“如果赞同不正当选举阴谋论者、极端的油管博主，保守派就不会有未来。”如果是打算被称为“阴谋力量党”“极端力量党”，还是解散了对国民有利。

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