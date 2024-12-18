外国就业者突破100万人，常住外国人达156万人. December. 18, 2024 07:44. . 今年在国内就业的外国人达101万人，首次超过了100万人。据统计厅统计，在韩国滞留超过3个月的常住外国人（15岁以上）也达156万人。与去年相比增加了9.1%，达到了历史最高值。新冠病毒疫情以后，为了解决产业现场的人力短缺问题，大幅增加了非专业就业（E-9）签证人力配额。 大部分外国劳动者是工资劳动者，其中一半左右的人月平均工资为200万~300万韩元。主要从事矿•制造业或批发零售•住宿•餐饮业等。也就是说，外国人正在填补国内人离开的低工资、非熟练的工作岗位。随着雇佣集中在单纯的技能人力上，今年非专业就业（E-9）人力为30.3万人，约为专业就业（E-1~E-7）人力的5倍。 如果低生育、高龄化持续下去，50年内老龄人口将超过可生产人口。由于20、30多岁的外国劳动者的流入，只能放慢速度。但是，韩国的移民政策在没有长期蓝图的情况下，在20年前引进的雇佣许可制框架内，急于弥补产业现场的工作岗位不足。今后，人力难将扩散到专门职业等熟练劳动市场。在激烈的全球性人才确保战争中，为了让外国人才选择韩国，需要移民政策的大转变。 应该引进诱导外国人才和熟练劳动者长期滞留的奖励，为了能够毫无差别地展现能力，应该改变排他性文化。如果将他们视为单纯的劳动力，而不是我们社会的新成员，那么就等于助长了社会矛盾的种子。

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