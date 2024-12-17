宪法法院展开“速度战”，27日开审弹劾案. December. 17, 2024 07:49. by 金自炫记者 zion37@donga.com. 宪法法院将于27日正式启动尹锡悦总统弹劾案的审判程序，尹锡悦已因弹劾案在国会获得通过而被停职。 宪法法院16日上午召开法官会议表示，将审理尹锡悦弹劾案提交辩论准备程序，并指定27日下午2点为第一次辩论时间。这是国会表决的弹劾案被宪法法院受理13天后的第一场审理。朴槿惠前总统弹劾审判当时的首审时间也定在13天后。分析认为，宪法法院考虑到弹劾现任总统案的严重性，表明了不会晚于之前、迅速进行的意志。 “辩论准备”是为了迅速有效地进行审理，事先整理当事人的主张和证据，剔除重复内容的程序。宪法法院指定李美善（54岁，司法研修院第26期）和郑亨植（63岁，司法研修院第17期）为负责准备程序的受命法官。 法官们决定通过辩论准备程序提前掌握检方、警察等的调查记录后，迅速进行审理。第一次辩论准备日期全部公开，但当事人没有出席义务。宪法法院新闻官李珍（音）表示：“对被请求人（尹总统）的受理通知和答辩书请求正在进行中。” 总管案件的主审法官当天也是由电子分配决定，但宪法法院没有公开。宪法法院方面解释说：“原则上不公开主审。”法律界分析说，这是为了防止公开主审时可能引发的不必要的争议而采取的措施。在前总统朴槿惠的弹劾审判中，曾公开过主审法官（姜一元）。 宪法法院还表示，将比目前正在审理的广播通信委员长李珍淑、首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等其他弹劾审判案优先审理。由资深宪法研究官担任组长的宪法研究官专班也由约10人组成。 李珍对国会推荐的3名法官的任命被推迟导致的现有“6人体制”解释说：“我认为审理和辩论都能进行。”宪法法院将在结束准备日期后，指定国会和尹锡悦方面正式对决的正式辩论日期。

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