因不稳定的政治而暴涨的汇率再次抬头，高物价令人担忧. December. 17, 2024 07:47. . 由于弹劾政局，韩元兑美元的汇率暴涨（韩元贬值），高物价的忧虑正在加大。上半年，由于气候异常，农产品价格暴涨，遭受了痛苦，但在年末即将到来之际，由于突如其来的戒严事态，汇率暴涨，再次开始担心物价。 尹锡悦总统弹劾案表决告吹后的第一个工作日9日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一个交易日上涨17.8韩元，以1437韩元收盘。弹劾案通过后的16日，韩元兑美元的汇率虽然比前一周小幅下跌，但仍高于1430韩元。 咖啡、可可等主要食品原材料的国际价格因气象异常导致收成不振，进入今年以来持续上涨，上个月世界粮食价格创下了19个月以来的最高值。在原材料价格暴涨的情况下，汇率也上涨，相当一部分食品原材料依赖进口的韩国的物价负担加重。 到夏季为止，消费者物价上涨率一直维持在2%左右，到9月（1.6%）、10月（1.3%）、11月（1.5%）为止，一直维持在1%左右，但随着韩元兑美元汇率的暴涨，再次上升的可能性增大。一般原材料都是以2~3个月为单位签订合同引进的，因此虽然目前没有太大的打击，但如果高汇率持续到明年，只能反映在消费者物价上。 今年以来，餐饮物价已经纷纷上涨。据韩国消费者院透露，与今年1月相比，以11月为准，消费者偏爱的餐饮菜单平均价格上涨率为4%。上涨幅度最大的菜品是紫菜包饭，比年初上涨了5.3%，炸酱面和拌饭也分别上涨了5%。 高物价一直是老百姓今年最关心的问题。16日，KPR数字交流研究所分析了623万件社会性大数据，结果显示，高物价相关关键词提及量从今年1月的44.8124万件增加到了11月的86.2136万件，增加了近一倍。在物价上涨的情况下，家庭实际收入减少，消费余力减少的家庭能做的选择只有勒紧裤腰带。减少不必要的支出，只在必要的事情上花钱的不景气型消费正在扩大。 在体现消费者对国内经济心理的消费者心理指数（CCSI）中，11月的“今后经济展望”指数为74，是自去年11月以后1年来的最低水平。实际上，对经济放缓和物价上涨重叠的滞胀的担忧也越来越大。主要机构预测，明年韩国经济增长率在1%左右。如果经济萧条和高物价同时出现，其痛苦只会越来越大。 为了减轻今年一直与高物价斗争的民生负担，希望政府和国会能尽快整理混乱状况，致力于稳定物价。小工商业者联合会15日在立场文中呼吁：“希望政治圈超越党派进行合作，全力挽救经济。”最近因为担心国家压力也很大，希望在新的一年里少担心物价。

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