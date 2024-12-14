特朗普：“由于朝鲜的介入，乌克兰战争变得更加复杂”. December. 14, 2024 07:20. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 美国当选总统特朗普表示：“朝鲜的介入使乌克兰战争变得更加复杂。但只有我能与朝鲜国务委员长金正恩打交道。” 特朗普在当地时间12日公开的入好美国时事周刊《时代》“2024年度人物”的纪念采访中强调：“我是唯一一个能够真正面对金正恩的人。”采访是11月25日在佛罗里达州海湖庄园举行的。 据《时代》周刊报道，特朗普在被问到“是否会放弃乌克兰”时回答说：“我想达成协议，唯一的方法就是不放弃。正如大家所知，朝鲜介入后变得非常复杂。”他还自信地说：“但是我很了解金正恩，和他相处得很好。我会让他知道我做了多么好的事情。”对于“当选后是否与俄罗斯总统普京有过联系”的提问，他没有做出回答。 特朗普就中东战争表示：“以色列总理内塔尼亚胡非常信任我。我认为他知道我希望结束战争。”但被问及“是否信任内塔尼亚胡”时，他说：“我不相信任何人。” 此外，美国《华尔街日报》报道称，“特朗普在会见乌克兰总统泽连斯基时，提出了‘欧洲维和部队驻扎乌克兰’等停战构想。”报道称，特朗普7日出席在法国巴黎举行的巴黎圣母院重新开馆仪式时，在与法国总统马克龙和泽连斯基举行的三方会晤中，提出了以关税这张牌向中国施压、说服俄罗斯的意见等。

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