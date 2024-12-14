尹锡悦再次行使人事权……执政党内也出现“有必要立即停职”声音. December. 14, 2024 07:20. by 黄亨俊记者、申娜莉记者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 据悉，尹锡悦总统向国会提交大法官任命动议案，从而引发了争议。尹锡悦在7日的对国民谈话中事实上承诺“退居二线”，但在前一天（12日）的谈话中又推翻了这一承诺，继续行使人事权等权限。共同民主党批判称，“这是恶意利用反宪法权力”，国民力量党内也出现了“有必要立即停止职务”的声音。 据总统室13日透露，尹锡悦前一天向国会提交了“大法官马镛周任命动议案”。总统室相关人士表示：“这是大法院院长的提请事项，是按照法律程序进行的。”大法官由大法院院长提请，经国会同意后由总统任命。11月26日，大法院院长曹喜大向尹锡悦提请任命首尔高等法院部长法官马镛周。 尹锡悦前一天还批准了国务会议通过的21件法律案和21件总统令。被提名为前国防部长金龙显继任者的前驻沙特阿拉伯大使崔炳赫拒绝后，尹锡悦曾试图提名三星将军出身的国民力量党议员韩起镐，但后者也固辞不受。 在14日进行第二次弹劾案表决之前，赞成弹劾尹锡悦的舆论正在高涨。据韩国盖洛普10日至12日实施的舆论调查（参照中央选举舆论调查审议委员会网站），回答“赞成弹劾尹总统”的占75%，是反对（21%）舆论的3倍以上。在大邱和庆北地区，62%的人表示赞成弹劾。 尹锡悦的国政支持率为11%，创下了现政府上台以来的最低值。这比上周的调查下降5个百分点。履职差评率也达到85%，创历史最高值。

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