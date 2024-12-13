尹锡悦发表“强辩谈话”，称非法戒严是统治行为. December. 13, 2024 08:16. by 黄亨俊记者、李知云记者 constant25@donga.com、easy@donga.com. 尹锡悦总统在12日突然公开的对国民谈话中强辩称：“总统行使紧急戒严宣布权与行使赦免权、行使外交权不同，是不属于司法审查对象的统治行为。既是总统的合宪决断，又是统治行为，怎么能是内乱呢？”他没有对戒严的违宪性、非法性进行道歉，只是表示“阻止自由民主宪政秩序崩溃，使国家功能正常化”，重复了3日宣布戒严时的认识。 国民力量党代表韩东勋抨击称：“这是将事态合理化，事实上是坦白内乱的内容。”共同民主党表示：“再次确认了尹锡悦的精神实质。这是考虑到弹劾，提前朗读宪法裁判所辩论要旨，煽动极右骚乱，公开指令相关人员毁灭证据”，要求立即逮捕尹锡悦。 尹锡悦当天上午在龙山总统室办公室发表长达29分钟的录像谈话，主张“（在野党）宣称‘宣布紧急戒严属于内乱罪’，正在跳狂乱刀舞。不管是弹劾还是调查，都将堂堂正正地面对。”他还把在野党定性为“亡国的乱宪势力”，用大部分谈话内容表示，“面对三天两头依靠多数力量进行立法暴举、只顾着防弹的巨大在野党议会独裁，试图维护大韩民国的自由民主和宪政秩序”。 尹锡悦就派戒严部队进入国会一事主张：“这是为了维持秩序，以应对国会相关人士和市民在看到公布戒严电视后大举涌入的情况。我没有阻止国会相关人士出入国会。”但这与陆军特战司令官郭钟根“尹总统指示尽快打破（国会）大门，把国会议员们拉到外面”的证言背道而驰。 尹锡悦还表示：“中央选举管理委员会的选举管理计算机系统乱七八糟。所以这次我指示国防部长检查选举管理委员会的计算机系统。”这表明，他相信保守层提出的不正当选举疑惑，承认指示向选举管理委员会投入戒严部队的事实。选举管理委员会抨击称：“强烈怀疑不正当选举引发的疑惑，无异于是对自己当选总统的选举管理系统的自我否定。” 这是尹锡悦继7日暗示“退居二线”的112秒谈话后，时隔5天再次发表谈话。 韩东勋在当天的国民力量党议员全体会议上表示：“谈话的内容不是反省现在的情况，而是以进行合理化、事实上坦白内乱为宗旨。我已经指示召开紧急伦理委员会会议，以除名或开除尹总统。”共同民主党抨击称：“这是极端妄想的表露，也是非法启动戒严的自白。”该党代表李在明说：“今天的谈话非常明确地说明了为什么要立即将尹总统排除在职务之外，还要停止执政。”该党院内代表朴赞大表示：“尹总统对极右油管严重中毒。”

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