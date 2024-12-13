女高中生朴诗恩时隔13年刷新短泳100米蛙泳韩国纪录. December. 13, 2024 08:15. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国国家游泳代表队选手、高中生朴诗恩（17岁•江原体育高中•照片•人名音译下同）创下了女子100米蛙泳的韩国纪录。 11日，在匈牙利布达佩斯的杜纳竞技场举行的2024国际游泳联合会（AQUA）短池（25米）世界锦标赛100米蛙泳预选赛中，朴诗恩以1分5秒36的成绩触壁。朴诗恩将金惠珍在2011年游泳世界杯上创下的该项目韩国纪录（1分5秒37），时隔13年之后提前了0.01秒。朴诗恩在65名预选赛参赛选手中排名第21位，未能进入前16名参加的半决赛。朴诗恩发表感想说：“第一次参加世锦赛非常开心，还取得了好成绩，感到非常高兴。” 朴诗恩在世界青少年锦标赛上连续2年（2022年、2023年）进入蛙泳项目决赛，成为希望之星。朴诗恩在今年3月举行的国家代表选拔赛上，以200米蛙泳第一名的成绩首次入选成人国家队。今年10月在仁川举行的游泳世界杯上，她在蛙泳50米（30秒35）和蛙泳200米（2分19秒58）项目中创造了韩国纪录。 在男女各2名，共4名选手各游50米的此次大赛混合泳4×50米接力预选赛中，金承媛（仰泳）、崔东烈（蛙泳）、郑素恩（蝶泳）、池有灿（自由泳）以1分40秒12的成绩创造了韩国纪录。

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