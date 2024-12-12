拘捕令签发之际，前防长金龙显在拘留所试图自杀. December. 12, 2024 08:08. by 崔美松记者、金智贤记者 cms@donga.com、jihyun@donga.com. 据调查，因建议尹锡悦总统宣布非法紧急戒严并指示投入军队，正在以内乱罪接受检察机关调查的前国防部长金龙显（照片）在拘留所试图做出极端的选择。 法务部矫正本部长申龙海（音）11日出席国会法制司法委员会时表示:：“控制室工作人员发现（金龙显）试图用内衣和内衣裤的连接带自杀。”他还说：“工作人员马上出动打开车门，（金龙显）放弃了尝试，现在被收容在保护室，健康没有问题。”据了解，金龙显在法院发布拘捕令之前，在等待场所的卫生间里进行了这样的尝试。 法务部解释说，由于有可能再次试图自杀，所以将金龙显关押在设有闭路电视的房间，正在仔细观察。金龙显10日在放弃拘捕令实质审查时表示：“与此次事件相关的所有责任都在我身上。希望手下将士们能够得到妥善处理。” 在野党批评说，这是为了阻止对尹锡悦调查的“断尾之举”。国会国防委员会所属的共同民主党议员秋美爱表示：“试图把所有责任推给金龙显的尹锡悦内乱势力的断尾和有组织地隐瞒事件的企图仍在继续。必须迅速确保共犯的人身安全，并采取人身保护措施。”祖国革新党代表曹国也表示，“这可能是为了通过自杀阻止朝向尹锡悦的调查”，要求立即紧急逮捕尹锡悦。

한국어