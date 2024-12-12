亲韩东勋派：“弹劾尹锡悦不可避免”……在野党推动14日下午5时举行第二次表决. December. 12, 2024 08:08. by 金俊一记者、尹多彬记者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 国民力量党内赞成弹劾尹锡悦总统的动向正在迅速升温。距离尹锡悦弹劾案第二次表决（14日）还有3天的11日，执政党内有5名议员公开表明了赞成弹劾的立场。如果执政党议员有8人脱离，弹劾案将获得通过。国民力量党领导层也表示，“弹劾表决不可避免”，有声音认为应该放弃“有序下台”的讨论，转而赞成弹劾。 国民力量党议员金宰燮当天下午在国会召开记者会表示：“依靠总统善意的下野主张已不再有效。现在最有序的下台是弹劾。”这是继赵庆泰、安哲秀、金睿智、金相旭议员之后第五名赞成公开弹劾的执政党议员。金宰燮表示：“更进一步，我敦促国民力量党以党论赞成弹劾。死路就是生路。” 国民力量党领导层也倾向于赞成弹劾。执政党相关人士表示：“确认了尹总统没有主动下台的意向。主张有序下台而不是弹劾的韩东勋代表的努力实际上已经结束。”据悉，前一天在议员全体会议上曾表示“除了弹劾之外，事实上没有办法夺走总统权限”的韩东勋也在考虑弹劾问题。亲韩东勋派相关人士表示：“在调查机关对总统室进行扣押搜查的情况下，不知道还会爆出什么事实。赞成弹劾在所难免。”据悉，韩东勋正在考虑发表有关弹劾的公开立场。 与党论无关，表示要参加弹劾表决的执政党议员也在增加。以赞成解除紧急戒严的议员、亲韩派议员、少壮派议员、赞成紧急戒严内乱常设特检案的议员等31人为对象进行调查的结果显示，除公开表示赞成弹劾的5人外，没有公开赞成和反对弹劾的8名议员表示将参加弹劾表决。也就是说，在国民力量党内部，至少有13人参加表决。 将于12日选出并决定弹劾与否的执政党院内代表候选人表现出了相反的立场。亲尹锡悦派系的权性东议员（五选议员）表示：“到目前为止，反对弹劾是党论。”非尹锡悦派系的金台镐议员（四选议员）表示：“这将成为以自由意志投票的方向。”亲韩东勋派战略企划副总长申志镐主张：“亲尹（锡悦）派们非常露骨地试图驱逐韩代表，掌握党权。” 共同民主党将在12日的全体会议上报告对尹锡悦的第二次弹劾案。共同民主党原计划在当天立即发起弹劾案，但决定进一步完善追加出现的内乱相关情况，将发起时间推迟了一天。该党的方针是，第二次弹劾案表决将按原计划于14日下午5时在全体会议上进行。

한국어