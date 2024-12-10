特朗普夸耀：“对韩国产洗衣机征收50%关税，保住了工作岗位”. December. 10, 2024 08:19. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “将结束危害美国、无助于环境的电动汽车义务化。” 美国当选总统特朗普再次表示，明年1月20日一旦就任，将废除拜登总统的重点事业《削减通货膨胀法》的电动汽车减税制度。他还提到，为了实现“美国优先主义”承诺，将把关税武器化，并提到执政第一期时曾对韩国和中国产洗衣机加征50%关税。 由此，相信拜登政府的“同盟国投资”鼓励政策、果断向美国进行大规模投资的韩国企业遭受的损失也在逐渐显现。很多人担心，面临紧急戒严事态引发的混乱和国政空白长期化的韩国，无法正常应对特朗普第二届政府的各种压力。 ● 韩国企业担心“电动汽车义务化结束” 特朗普8日在接受NBC电视台采访时表示：“就任第一天将通过行政命令结束电动车义务化。将结束荒唐的环境限制。” 重视亲环境的拜登表示，到2030年为止，将把美国新车销售的50%转换为电动汽车，在购买北美产电动汽车时，最多发放补贴达7500美元（约1050万韩元）。相反，否定气候变化的特朗普在大选游说过程中却严厉批评削减通胀法是“绿色欺诈”。 对此，彭博社9日报道说，在电动汽车业界竞争加剧的情况下，由于对电动汽车持否定态度的特朗普再次执政，韩国电动汽车电池制造企业正在推迟或暂时中断目前正在进行的美国工厂建设。其宗旨是，共达540亿美元（约77.16万亿韩元）的韩国投资正在受到威胁。此前，三星SDI、LG能源解决方案、SK on等3家韩国电池公司曾宣布，在美国至少建设15家工厂。 特朗普当天就高关税公约自我评价说：“这不仅是为了经济，也是为了获得经济以外的其他东西，是非常有力的工具。”他还说，在执政第一期时，对韩国和中国产洗衣机征收50%的关税，保住了数千个工作岗位。 对于征收关税会导致物价上涨的忧虑，他主张：“即使对中国征收关税，他们也不想和我们玩游戏。”也就是说，他很自信，对方庶几难以用报复关税对付美国。 他还对欧洲主要国家表示不满说：“他们不进口美国产汽车和农产品，而美国却还要保护他们，属于‘双重痛苦’。”他还一再威胁，如果不按照自己的意愿增加防卫费分摊额，不增加美国产商品的进口，美国将退出北约。 ● “上任第一天就赦免冲击议会者” 特朗普对2020年大选败北不服，表示将赦免2021年1月6日冲击华盛顿国会的部分极端支持者。他说，因闯入国会而被关押的支持者“被困在肮脏、恶心的地方，生活在地狱里”。他还表示，“就任第一天会迅速行动”，强调了赦免决心。 他还表示，将废除宪法第14条规定的出生市民权制。也就是说，将禁止以取得美国公民权为目标的所谓“远征生育”。但是，对于能否通过行政命令修改宪法的争议将会持续下去。 不过，他表示，不会对拜登、主导对自己进行刑事起诉的联邦特别检察官杰克·史密斯、执政第一期时对自己要求降低利率持消极态度的美联储主席鲍威尔进行政治报复。他表示：“（对政敌的）惩罚将通过（自己第二届政府的）成功来实现。”

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