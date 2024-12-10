尹锡悦与执政党引发大混乱，经济外交安保也遭冲击. December. 10, 2024 08:18. by 黄衡俊记者 赵应亨记者 constant25@donga.com、yesbro@donga.com. 始于3日深夜尹锡悦总统宣布实行紧急戒严的国家混乱局面已持续一周，但执政党和政府未能收拾残局，反而导致混乱，这种“不确定性风险”正在演变为经济、外交、安保整体危机的千钧巨浪。 9日，金融市场比发生紧急戒严事态后的4日更加动荡不安。当天，韩国综合股指KOSPI比6日收盘价下跌2.78%，以2360.58点收盘。创业板指数KOSDAQ下跌5.19%，收于627.01点。据韩国交易所透露，特别是个人投资者呈现“恐慌抛售”局面，在股市净抛售约9000亿韩元。韩元对美元的汇率也急剧上升（韩元贬值），盘中一度超过1438韩元。截止到当天下午3时30分，韩元对美元汇率为1437.0韩元，比6日同一时间上涨17.8韩元。 距离明年1月20日美国总统特朗普就任还有41天，外交界担心“首脑外交完全停摆”会引发后续风暴。虽然有人提出，特朗普可能要求重新磋商防卫费分摊额、和朝鲜国务委员长金正恩直接交易朝核问题，但在最应该先交厚的政权交替初期，韩美同盟的首脑外交陷入了无法进行的状态。据悉，考虑到特朗普重视首脑间个人关系的倾向，韩国政府内部对原计划尽快推进的韩美首脑会谈如何推进表示担忧。外交消息灵通人士表示：“据我所知，特朗普方面的立场是，保持观望，直到尹总统的去留等政治状况告一段落、趋于稳定为止。” 国民力量党代表韩东勋前一天曾表示，“尹总统不会参与国政运营”，但国防部9日公开表示“军队统帅权目前在法律上属于总统”，争议不断扩大，外交安保领域国政运营的混乱局面也原封不动地暴露了出来。朝鲜如果进行挑衅，围绕行使军队统帅权的争议将面临越来越大的安保风险。 在这种情况下，继韩东勋提出的和国务总理韩德洙“共同运营国政”构想引发违宪、违法争议后，执政党9日又未能提出国政正常化方案，混乱正在扩大。 共同民主党代表李在明在最高委员会议上提高声音说：“如果尹总统不立即辞职，将对汇率、证券市场、人工智能、半导体等领域造成无法挽回的影响。”但是，共同民主党在朝野没有达成协议的情况下，首次强行处理“减额预算案”，因此有人批评说：“在没有考虑国家未来的情况下，把预算沦为弹劾讨价还价的工具。”

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