不爱喝酒的韩江，用红酒与编辑们庆祝. December. 10, 2024 08:18. by 斯德哥尔摩=金素敏记者 somin@donga.com. 8日（当地时间）下午1点左右，瑞典斯德哥尔摩市内的一家法国餐厅。警察护送车和前后领着摩托车的沃尔沃XC90礼宾车停在了雅致的餐厅前。下车后在警卫员的陪同下进入餐厅的是小说家韩江（54岁）。出版她的代表作《不做告别》、《白》、《素食主义者》、《少年来了》的瑞典出版社纳蒂尔-奥克-库蒂尔（音）为了祝贺韩江获得诺贝尔文学奖，邀请了韩江和各国编辑们共进非公开午餐。 据多名出席者透露，下午4点营业的餐厅被整个租了下来，在没有其他外部客人的情况下进行了约2个小时的用餐。当天，来自瑞典、韩国、挪威、巴西、英国、意大利等各国的10多名编辑齐聚一堂，与韩江共进午餐。在国内，主要出版韩江书籍的文学村、文学与知性社、创批社编辑们参加了此次活动。负责韩江作品海外出版的代理公司RCW的相关人士也参加了此次活动。 似乎反映了韩江的代表作《素食主义者》，当天的午餐菜单由素食构成。套餐有加入大豆的蔬菜汤和把茄子炸得像豆腐一样的素食牛排、巧克力慕斯。《素食主义者》目前在瑞典大型书店位居文学领域畅销书排行榜首位。据悉，韩江平时喜欢吃素食。她在今年10月被选定为获奖者后对诺贝尔财团的相关人士说：“我不喝酒。所以想和儿子一起喝茶，今晚安静地庆祝一下”，但当天她小酌了一杯红酒。 坐在中央头桌的韩江被外国编辑们团团围住，用英语与他们进行了对话。参加午餐会的国内编辑表示：“韩江每天只消化2、3个正式日程，并没有露出疲惫的神色”，“被外国编辑们包围，没有时间与国内编辑们交谈。韩江作家在中间说‘我也不太会说话，怎么办’。” 午餐结束后，韩江参加了从晚上7点开始在斯德哥尔摩音乐厅举行的“诺贝尔奖音乐会”。诺贝尔奖音乐会是每年纪念诺贝尔奖获奖者的“诺贝尔周”官方节目。当天，韩江坐在2楼瑞典王室座位的左侧。身穿黑色连衣裙的她与周围的人谈笑风生，等待着演出。瑞典国王卡尔•古斯塔夫十六世和王后西尔维娅一入场，观众席上的人都站了起来。韩江也从座位上站起来，双手合十迎接国王夫妇。 当天的演出由捷克指挥家彼得•波佩尔卡指挥，皇家斯德哥尔摩爱乐乐团演奏了拉赫曼尼诺夫的《交响舞曲》等。接着，瑞典出身的世界级女高音歌唱家马林•维斯特罗姆演唱了理查德•施特劳斯的歌剧《莎乐美》的咏叹调。举行音乐会的斯德哥尔摩音乐厅也是10日举行诺贝尔文学奖颁奖仪式的场所。

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