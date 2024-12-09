金河成-李政厚在同队效力的可能性逐渐消失，旧金山巨人队引进阿达梅斯. December. 09, 2024 08:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 李政厚（26岁）所属的美国职业棒球大联盟（MLB）旧金山巨人队将引进自由签约选手（FA）威廉•阿达梅斯（29岁）。随着获得FA资格的游击手中最大的热门人物阿达梅斯加盟旧金山队，此前在韩国职业棒球Kiwoom队一同效力了4个赛季的李政厚和金河成（29岁）的重逢可能性实际上已经消失。到今年为止主要在圣地亚哥教士队担任游击手的金河成出现在FA市场。 美国体育专门媒体《ESPN》8日报道称，“旧金山巨人队和阿达梅斯队就7年总额1.82亿美元（约2592亿韩元）的合同达成了协议。”这一合同超过了旧金山特许明星出身、目前担任棒球队运营部门总经理的巴斯特•波西在2013年创下的9年1.67亿美元（约2378亿韩元）的球队历史最高额合同。2018年在坦帕湾魔鬼鱼队出道MLB的阿达梅斯本赛季效力于密尔沃基酿酒人队，共参加161场比赛，取得了击球率0.251、32记本垒打、112打点、21次盗垒的成绩。本垒打、打点、盗垒数均是出道以来最多的。阿达梅斯目前还剩下体检等程序。 旧金山队一直被认为是FA金河成去向的候选地。上月美国媒体《The Athletic》报道说：“金河成适合旧金山巨人队的理由大约有12种。旧金山巨人队引进金河成只是时间问题。”但随着旧金山巨人队选择阿达梅斯，很难引进同位置的金河成。随着阿达梅斯的目的地被确定，在FA游击手中获得第二高评价的金河成的合同协商也将加快速度。

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