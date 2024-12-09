阻止弹劾、试图“韩-韩共同国政”……共同民主党抨击“是第二次内乱”. December. 09, 2024 07:51. by 赵权亨记者、尹多彬记者 buzz@donga.com、empty@donga.com. 国民力量党代表韩东勋和国务总理韩德洙8日表示：“在总统下台之前，国务总理将与执政党紧密协商，妥善处理民生和国政。”这距离韩东勋前一天以国民力量党不参加表决的方式否决批评“尹锡悦总统宣布紧急戒严”为违宪、违法的总统弹劾案仅隔一天。韩东勋和韩德洙以尹锡悦7日发表的“包括任期问题在内的政局稳定方案将全权委托给我们党”的谈话为根据，推出了“韩东勋-韩德洙共同国政运营体制”，共同民主党立即反驳称，“尹锡悦内乱正在扩散到韩东勋-韩德洙-检察机关合作的第二次内乱”。 当天上午，韩东勋在首尔汝矣岛国民力量党党部与韩德洙举行会晤后，发表了对国民谈话文。韩东勋表示：“将以有秩序的总统提前下台，尽量减少给大韩民国和国民带来的混乱，稳定地收拾政局，树立自由民主。”韩东勋说：“党代表和国务总理的会晤将每周定期举行一次以上。将通过经常性的沟通，讨论经济、外交、国防等紧急国政悬案等，并制定对策。”韩德洙也在另外的谈话文中表示：“将与执政党一起集思广益，稳定、顺利地运营所有国家职能。” 韩东勋说：“大多数国民认为，尹总统在剩下的任期内不能正常运营国政，因此应该辞去职务。即使是在辞职之前，总统也不会参与包括外交在内的国政。”他表示：“将通过党内讨论，尽快公布具体方案。” 但是，尹锡悦当天在亲信、行政安全部部长李祥敏表明辞意后，接受了这一要求。另外，他还任命国情院特别助理吴浩龙为国家情报院新任第一次长，行使了人事权。执政党没有公开尹总统的下台时间和具体的国政收拾路线图，尹锡悦也行使权限，“执政党进一步加深政局大混乱”的批评声越来越大。 共同民主党公开反对说：“这是没有法律权限的违宪统治。”该党首席最高委员金民锡在记者见面会上针对韩东勋说：“作为院外党代表，没有任何宪法和法律上的实质性权限。”他还针对韩德洙表示：“不能把处理内乱的总责交给参与内乱的核心嫌疑人。”国会议长禹元植也指出：“总理和执政党共同行使从未赋予过的总统权限，这明显是违宪的。” 此前一直克制攻击韩东勋的共同民主党从当天开始讨论《韩东勋特检法》等，加大了对韩东勋的攻势。对于韩德洙，共同民主党表示，“应该立即作为内乱调查对象进行传唤调查”，计划不久后提出弹劾案。 共同民主党还就弹劾案投票因未达到法定人数而表决告吹一事主张：“应立即拘留调查尹锡悦等内乱相关人士，剥夺其军队统帅权。”

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