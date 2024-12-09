不到2%的低增长危机，经济政策全面停止. December. 09, 2024 07:50. . 继2023年之后，明年韩国经济的增长率也很有可能维持在2%以下的水平。韩国银行上月末预测明年韩国经济增长率为1.9%，全球8家投资银行（IB）提出的增长率预测值平均为1.8%。如果当选总统唐纳德•特朗普表示将对所有进口商品征收的10%至20%的普遍关税比预想的更快成为现实，增长率可能会更低。经济开发正式开始后，韩国经济呈现出不到2%的增长率，除了发生超大型对外不利因素外，去年还是第一次。 像日本“失去的30年”一样，韩国经济也有可能固定低增长，因此政府的作用比任何时候都重要。但是，尹锡悦总统宣布紧急戒严和随后的弹劾政局使政府的经济政策都停止了。目前，政府通常在每年12月出台的明年经济政策方向何时公布还是个未知数。经济政策方向包含了政府将在一年内推进的政策大框架和主要课题。虽然计划包括拯救内需不振的方案，但政府内部也出现了失去推进动力的说法。 已经超过法定处理期限的明年预算案的相关讨论也消失了。如果到年末为止预算案不能通过，就要编制至今为止一次都没有实行的准预算。如果形成准预算体制，政府的裁量支出大部分将被冻结。两年前，随着预算案通过被推迟，有人提出编制准预算的可能性，时任副总理兼企划财政部长官秋庆镐曾警告说：“这是引发经济危机的苗头。”稍有不慎，弹劾政局如果延长，就有可能同时面临1%低增长和经济危机的苗头。 金融投资所得税的废除和虚拟资产课税延期的不确定性也增大了。朝野双方事实上就废除投资股票、基金等赚来的钱如果超过5000万韩元，就要缴纳收益的20~25%税金的金融投资税达成了协议，但如果国会没有修改法律，将从明年1月1日开始进入法律实施阶段。虚拟资产课税的情况也是如此。有人指出，包含每周52小时例外适用的《半导体特别法》实际上朝野协商处理已经泡汤，东海深海石油和天然气田开发项目“大王鲸”明年的钻探预算将全额削减，不可避免地出现差池。 外媒对此次事件评价称，“这证明了‘韩国低评价（discount）’是正确的。”美国经济专门媒体《福布斯》指出：“现在投资者们会想到在亚洲实行戒严令的国家是印度尼西亚、缅甸、菲律宾、泰国和韩国。”韩国低评价是指韩国股市因地缘政治风险、不透明的企业支配结构等被低估的现象。 从今年年初开始强力推进消除韩国低评价的尹总统证明韩国低评价是正确的，这真是个莫大的讽刺。现在，即使政府被纳入韩国股市低评价因素之一，也不足为奇。经济班子8日强调，“将最大限度稳定地管理经济。”但弹劾案被否决后，风波仍将持续，海外投资者很难相信政府所说的导致韩国低评价的原因。

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