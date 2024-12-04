韩国电力公社耗资41亿韩元的开城工业园区输电塔，在朝鲜拆除电线后倒塌. December. 04, 2024 08:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国政府3日公开了在朝鲜开城工业园区建设的输电塔倒塌的视频。上月底朝鲜军队开始清除输电线后，部分支持基础薄弱的输电塔像多米诺骨牌一样倒下。朝鲜在开城工业园区和金刚山旅游区内持续侵犯韩国财产权，韩国政府正在讨论相关应对措施。 据统一部当天公开的视频显示，韩国电力在朝鲜境内建设的全部15座输电塔中，有4座接连倒塌。韩国政府一名官员表示：“据判断，输电塔的倒塌是根据新的断线措施导致的。”11月24日，韩国监视资产捕捉到了朝鲜军队登上输电塔切断输电线的场面。 特别是统一部当天还公开了登上输电塔作业的朝鲜军人坠落的视频。统一部官员指出：“这如实地反映了朝鲜劳动者没有最低限度的安全措施、强行工作的恶劣人权状况。” 韩国电力从2006年4月起到2007年10月，先后投入41.9亿韩元建设了输电塔。通过该输电塔的电力供应根据南北关系反复中断和恢复，2020年6月朝鲜炸毁开城工业园区内的南北共同联络事务所后最终中断。 据悉，目前朝鲜在开城工业园区擅自启动了40多家韩国企业所有的工厂，正在对金刚山旅游地区内的韩国企业设施高尔夫球场俱乐部公寓和温泉村等进行拆除工作。 据悉，韩国政府对朝鲜最近炸毁的京义线和东海线公路及铁路的贷款偿还相关法律研究已经结束。在京义线和东海线铁路、陆路连接事业上，韩国政府投入了1.3290亿美元的实物贷款。韩国政府考虑到朝鲜炸毁京义线、东海线的行为可能意味着拒绝偿还贷款，正在研究敦促偿还的方案。

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