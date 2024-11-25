金正恩：“与美国该去的地方都去了”……“30余年翻版”抬高身价的小伎俩. November. 25, 2024 07:52. . 朝鲜国务委员长金正恩21日表示：“我们已和美国一道走遍了谈判的主要路线。（谈判）结果让我们确信，超大国（美国）没有共存的意志，只有侵略性、敌对的对朝政策。”他提到特朗普第一届政府虽然出面与朝鲜谈判但没有取得成果，并预告说，在特朗普第二届政府将以核武器为先导，展开“强对强”的对决。不过，也有分析认为，他直接回忆起与特朗普的谈判、共存意志，暗示了两人“再次见面”的可能性。 在此次美国总统选举之前，朝鲜通过接连的挑衅提高了紧张程度：9月首次公开核武器生产的核心设施高浓缩铀制造设施，10月份在非军事区设置反坦克防御墙等，采取和韩国断绝的措施，后来又在大选5天前发射了新型洲际弹道导弹。有分析认为，朝鲜最近向俄罗斯派兵，不仅是为了俄罗斯转让核技术，也是为了迎合特朗普时代变化的安全环境，试图与美国进行大交易。 这是朝鲜典型的提高身价的手法。包括1992年克林顿在美国总统选举中当选5个月后宣布退出《核不扩散条约》在内，朝鲜在30多年的时间里，在美国总统选举前后经常用核武器和导弹刺激美国。特朗普首次当选时，朝鲜也在第二年的2017年进行第六次核试验和洲际导弹挑衅，助长了危机。但在2018年和2019年举行朝美首脑会谈后，朝鲜态度发生了180度的转变。 从这一先例来看，可以解释为，如果特朗普与拜登政府不同，倾向于撤回敌对的对朝政策，金正恩就有可能出面对话。特朗普也在竞选游说过程中多次强调：“我和金正恩相处很好，和拥有核武器的人相处甚得是件好事。”特朗普提名曾在朝鲜-美国首脑会谈中起到核心作用的阿历克斯·黄（音）为总统国家安全事务副助理，也值得关注。 如果今后朝鲜与美国之间进行直接交易，金正恩实际上将获得拥核国家的认可，并以核裁军为条件放宽对朝鲜的制裁。也不能排除优先考虑看得见的实际利益的特朗普对此做出回应的可能性。如果这样，韩国政府就会在朝美之间被冷落，安保风险也会增大，这不得不让人担心。韩国政府应该关注朝鲜与美国之间的动向，集中外交力量阻止跳过韩国，防止韩美同盟发生动摇。

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