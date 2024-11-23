“中继王”卢景银有望在SSG队再征战3年. November. 23, 2024 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业棒球最高龄的中继王卢景银（40岁•SSG•照片）最长将再延续3年的选手生涯。SSG队22日表示：“与卢景银签订了合同期限为2+1年、总额25亿韩元（合约金3亿韩元、年薪13亿韩元、优先匹配权9亿韩元）的自由签约选手（FA）合同。” 卢景银在本赛季共参加了77场比赛，个人历届最多，取得了38次中继成功（8胜5负）的数据，位居该领域第一位。在职业棒球历史上，卢景银是第一个在40多岁的时候在投打特定领域占据第一名的选手。另外，77场比赛的出场次数与李炳宪（21岁•斗山）并列本赛季最多。卢景银继去年成功获得30个中继成功后，首次创下了职业棒球连续2年完成30个中继成功的纪录。 2003年新秀选拔大会时，卢景银在第一轮被斗山队选中加入球队，之后他在效力于乐天队的2018年赛季结束后获得了FA资格，但未能与任何球队签下合同，2019年一年没有所属球队。虽然在2020年重返乐天队，但在2021赛季后被放逐，经过入队测试后穿上了SSG队服。在SSG队3年间，他共参加了194场比赛，取得了29胜15负、75个中继成功、平均责任失分3.18的成绩。 卢景银表示：“我想先向在协商期间等待已久的球迷们表示歉意。作为球员，能够留在拥有美好记忆的球队，感到非常高兴。”

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