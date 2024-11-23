尹锡悦支持率连续两周20%……“李在明有罪”没有反射效应. November. 23, 2024 07:31. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 22日公布的舆论调查结果显示，尹锡悦总统的国政运营支持率连续两周停留在20%。20%是国政动力的心理马其诺防线，3周前首次崩溃并跌至最低值17%，之后虽然小幅上升，但未能延续反弹趋势。国民力量党的支持率比上周上升1个百分点，达到28%。对于李在明的判决结果，43%的人回答是“正当的判决”，42%的人回答是“不正当的政治镇压”。政界有言论称：“15日共同民主党代表李在明因涉嫌违反公职选举法在一审判决中被判处有期徒刑1年，缓期2年执行，执政党并未此因得到反射利益。” 当天韩国盖洛普公布的11月第三周舆论调查结果显示，对尹锡悦履职的肯定评价为20%，与上周相同。大邱、庆北地区的支持率为41%，比前一周上升4个百分点。国民力量党支持层也上升3个百分点，达到59%，呈上升趋势。盖洛普表示：“仅在执政党国民力量党的支持层中，执政肯定率超过50%，70岁以上和保守倾向层中，肯定和否定的看法相差无几。” 对尹锡悦履职的否定评价比前一周（71%）上升1个百分点，达到72%。否定评价者认为“总统夫人金建希问题”（14%）是连续5周最高的否定评价因素。其后依次为“经济、民生、物价”（13%）和“整体较差”（7%）。 国民力量党的支持率比前一周上升1个百分点，达到28%。共同民主党的支持率与前一周相同，为34%。两党的支持率都没有发生明显变动。盖洛普表示：“两周前共同民主党创下今年最高值（36%），拉开了差距，上周两党在保持这一差距的同时双双下滑。本周和上周几乎没什么两样。” 对于李在明涉嫌违反公职选举法的一审判决，有43%的人回答“正当判决”，42%的人回答“不正当的政治镇压”，15%的人保留了意见。中立层中“正当判决”占43%，“不正当的政治镇压”占38%，无党派中“正当判决”占43%，“不正当的政治镇压”占23%。

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