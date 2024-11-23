断掉手指的18个月大婴儿被15家医院拒绝接收. November. 23, 2024 07:30. . 在首尔发生了被切断2根手指的18个月婴儿大白天被15家医院拒绝接收的事情。16日下午，这名婴儿遭遇事故，急救队给包括5家大型医院在内的进行接合手术的首都圈大部分医院都打了电话，但只听到“患者太年幼、不行”“没有看病的医生”等回复。救护车载着出血严重的婴儿，因为找不到就诊的医院，约40分钟未能出发。婴儿在联系第16次后，好不容易在松坡区一家医院接受了手术。 虽然必需医疗领域的医生不足从很久以前开始就变得慢性化，但事实上儿童更难找到医生。这是因为医疗费用低，越是诊疗，医院就越亏损，再加上新生儿减少，作为医生前景不明。如果治疗结果不好，孩子的父母很有可能进行法庭斗争，而且患者的预期寿命较长，配偿额会高达数十亿韩元。去年，不是小儿外科医生的值班外科医生对小儿患者进行紧急手术时出现障碍，因此与医院一起被判赔偿10亿韩元。 政府为了解决这些问题，今年2月推出“必需医疗套餐”，已经时过9个月，医疗费上调问题还没有成为现实。政府只是在8月进而宣布，到2027年为止，将提高低补偿领域的3000多个医疗行为的报酬。相反，由于政府单方面推进“医大扩招2000人”，导致医政矛盾激化，连以使命感选择必需医疗的专攻医生也纷纷离开医院，“寻找急诊室转悠”变得更加严重。 明年，由于新专门医生的减少，问题很有可能进一步恶化。由于专攻医师的离岗，明年的专门医师资格考试应试者只有566人，只有今年（2782人）的五分之一。妇产科等必修医疗科目将遭受更大的打击，部分细分专业将断代。曾声称“将得出有意义的结果，给国民带来圣诞节礼物”的朝野医政协商机制仍然未能吸引在野党、医协和专攻医生的参与，只是“與政（执政党和政府與政）”的协商机制。真是令人郁闷。

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