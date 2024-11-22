韩国足球最强者究竟是谁？答案将在蔚山和浦项之间产生. November. 22, 2024 08:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 决出职业球队和业余球队韩国足球最强者的韩国杯决赛将上演蔚山和浦项的“东海岸德比”对决。 职业足球K1联赛球队蔚山队和浦项队将于30日在首尔世界杯体育场展开2024韩国杯决赛对决。本赛季登上K1联赛冠军宝座的蔚山队在本届韩国杯上，将挑战赛季双冠王，也是自2017年大赛以来的第二次冠军。去年大赛的冠军浦项队将连续2年挑战冠军，也是队史第6次挑战该赛事冠军。浦项队凭借去年大赛的冠军，与全北、水原一起并列成为最多冠军球队（5次）。 创立于1996年的该大会的名称截止到去年为止是大韩足球协会（FA）杯。大韩足球协会强调这是韩国的足球大赛，为了防止与英联杯（FA）的混淆，更改了大赛名称。过去决赛经常以“主客场”的方式举行两场比赛，但从今年开始决定一战定冠军。 为争夺3亿韩元的冠军奖金，将在决赛中展开对决的蔚山队和浦项队是紧邻东海岸的竞争对手。浦项队从1983年开始参加职业足球联赛，蔚山则从1984年开始参加联赛。两队此前在K联赛上共交锋155次，在历届交锋战绩方面，浦项队以57胜47平51负占据优势。但是在本赛季的对决中，蔚山以3胜1负领先。 浦项队主教练朴泰夏21日在首尔钟路区足球会馆举行的韩国杯媒体日上表示：“蔚山队有很多优秀的球员，但（主力球员）已经衰老，缺乏灵活性。我会钻研这些弱点。”本赛季球员平均年龄为29.3岁的蔚山队是K1联赛12支球队中最高龄的球队。蔚山队主教练金判坤回应说：“我们的球员十分老练，所以毫不担心（年龄）。” 作为两队代表参加媒体日的球员们也决心要取得好成绩。浦项队中场球员韩赞熙表示：“韩国杯决赛结果将决定赛季的成败。我会打进一个能给球迷留下深刻印象的进球。”蔚山队中场金敃友表示：“这是一场与直接竞争对手的对决，将努力向球迷们传达好的结果。”

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