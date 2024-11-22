韩国经济在“特朗普风暴”面前唯独脆弱的原因. November. 22, 2024 08:47. . 距离美国特朗普第二期政府上台还有两个月，其冲击已经动摇了韩国经济。反映经济基础实力的韩元对美元汇率超过1400韩元，体现韩国企业实力的股市在KOSPI指数2400点一度受到威胁后小幅回升。与特朗普引发的贸易战争的最大受害国中国相比，下降幅度更大。韩国代表性企业三星电子在股价暴跌至4万韩元后，突然宣布购买本公司股票10万亿韩元。与其说“特朗普恐惧症”过度，不如说充分暴露了韩国经济依赖美中两大市场和特定产业的脆弱性。 如果自称“关税人”的特朗普开始第二期执政，依靠出口生存的韩国将不可避免地遭受打击。眼下，所有进口商品都要征收的10%至20%的普遍关税和对中国产商品的60%的关税炸弹承诺正在到来。特朗普不仅让对华强硬派、也是关税政策忠实支持者的政权交接小组共同委员长霍华德·鲁特尼克担任商务部长，还让其担任美国贸易代表办公室负责人，准备推进更加严厉的保护贸易措施。 受美中矛盾和全球供应网重组的影响，对美出口的依赖度提高，美国时隔21年成为韩国最大的贸易顺差国。特朗普第一个任期的最后一年，韩国对美贸易顺差为166亿美元，去年增至455亿美元。从美国的立场来看，韩国是第八大贸易逆差国，可能会以此为借口露骨地施加贸易压力或动摇韩美自贸协定的框架。如果废除或缩小《通货膨胀削减法》和《半导体支援法》，相信美国政府的补贴承诺、果断在美国投资的韩国企业的损失将会增大。这些产业的对象都是半导体、汽车、电池等韩国主力产业。 最重要的是，如果特朗普正式开始“打击中国”，韩国经济将不可避免地遭受连锁冲击。进入今年以来，中国在韩国出口中所占的比重为19.2%，领先于美国（18.6%），居首位。如果美国对中国产品实施关税炸弹打击，向中国出口中间产品的韩国也将遭受直接打击。在韩国对华出口中，中间材料比重达到78%。韩国企业已经因中国的低价产品“挤压性出口”而陷入困境，在这种情况下，如果中国再挤出无法出口到美国的数量，将面临世界性的出血竞争。 国际货币基金组织等国内外机构纷纷将明年韩国增长率预测值下调至2%，并警告说，如果再不好，有可能下降到1%左右，也是出于上述背景。韩国开发研究院认为，出口增长率将从今年的7%下降到明年的2.1%，但这也是以美国从2026年开始上调关税为前提。如果美国加快关税措施，出口将进一步萎缩，潜在增长率水平的增长也将面临危机。在这种情况下，韩国被美国指定为汇率观察对象国，汇率防御也变得困难。高汇率会刺激物价，阻碍利率下调，使内需停滞进一步深化。 尽管如此，韩国政府却感觉不到迫切的危机意识。美国总统选举结束后，韩美首脑通电话时，特朗普要求韩国在造船业进行合作，韩国没有率先提出这种提案，本身就表明政府准备不足。今后各种“特朗普账单”都会飞来，韩国应该提出在美国投资最多、为创造就业岗位做出贡献这一点，并提出双方“双赢”的交易。要想克服贸易保护的大浪，有必要制定出口市场和海外生产基地多元化战略，使出口市场偏重于特定地区和行业。通过打破规制和结构改革提高成长潜力的正面攻击法也要加速进行。

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