俄乌战争进入新局面，美国批准向乌克兰提供反步兵地雷. November. 21, 2024 08:27. by 趙은아 achim@donga.com. 据悉，美国拜登政府允许乌克兰用射程约300公里的美国产地对地导弹ATACMS（Army TACtical Missile System•陆军战术导弹系统）攻击俄罗斯本土，并决定提供反步兵地雷。在俄罗斯反对放宽导弹使用限制、提高核威胁水平的情况下，拜登总统甚至打出反步兵地雷支援这张牌，“乌克兰战争”正在进入新的局面。 当地时间19日，《华盛顿邮报》援引两名匿名的美国官员的话报道说：“拜登总统批准向乌克兰提供反步兵地雷。”拜登总统曾于2022年6月全面禁止在韩半岛以外地区使用反步兵地雷，此次突然废除了这一方针。奥巴马政府时期的2014年实行的“韩半岛以外禁止使用反步兵地雷的政策”在特朗普政府第一任期的2020年1月被废除，但拜登总统再次实行。他亲自解除了自己恢复的禁止使用反步兵地雷的规定。 拜登总统17日解除了乌克兰用ATACMS攻击俄罗斯本土的导弹封印，接着又解除了反步兵地雷的使用封印，在任期还剩两个月左右的时候对乌克兰进行了大量支援。美国不断扩大对乌克兰的武器支援，是否会对战况造成变数备受关注。乌克兰在拜登总统放宽导弹使用限制两天后的19日，用ATACMS攻击了俄罗斯本土布良斯克州卡拉切夫。 另外，俄罗斯对美国解除导弹封存一事，批准了包含放宽核武器使用内容的《核原则》修订案，并予以应对，警告美国会扩大战事。俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫当天在巴西里约热内卢举行的二十国集团（G20）峰会上就乌克兰发射ATACMS一事表示，“将视其为新的战争阶段，将予以妥善应对。”

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