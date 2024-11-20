李在明被起诉“挪用法人信用卡”，受审案件增至5个. November. 20, 2024 08:29. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党代表李在明因涉嫌在担任京畿道知事期间私自挪用法人信用卡而被移交审理。这是现政府执政以来，检察机关第六次起诉李在明，李在明接受审理的案件增至5个。 水原地方检察厅公共调查部（部长检察官许勋）19日以渎职嫌疑对李在明进行了不拘留起诉。检方首先指控李在明涉嫌私自使用京畿道购买的官用车劳恩斯G80。检察机关指称，李在明担任京畿道知事期间，在夫人金惠敬的医院日程等上运行公务用车，至少获利6016万韩元。据悉，京畿道所谓的“夫人组”和礼宾组用法人信用卡购买后送给李在明的食物为889万韩元，水果为2791万韩元，三明治为685万韩元。据调查，这些费用都像公共用途一样，通过了支出决议。 检察机关今年7月与李在明协调接受调查日期，但李在明以全党大会等为由推迟了出席日期，最终告吹。据悉，李在明方面两三次拒绝出席邀请并拒绝答复书面质询，因此检察机关决定在没有调查的情况下进行起诉。对于其夫人金惠敬，考虑到因财产犯罪一起起诉夫妻的事例很少见、金惠敬因涉嫌用京畿道法人信用卡提供食物（违反公职选举法）在一审中被判罚款150万韩元等，决定暂缓起诉。 共同民主党对此表示强烈反对，称“这样做是不是太过分了”“这是明显的牵强起诉，也是镇压在野党的行为。”该党首席发言人赵承来表示：“尹锡悦检察机关继大庄洞、公职选举法、教唆伪证之后，再次制造借口，开始扼杀总统的政敌。检方今天的起诉是为了起诉而起诉。”该党院内代表朴赞大在院内对策会议上表示：“拒绝（总统夫人）金建希特检将成为尹锡悦政权没落的信号弹。”

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