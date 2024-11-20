美国总统国家安全事务助理提名人：“韩国介入乌克兰战争的可能性……不知道事态会发展到什么地步”. November. 20, 2024 08:28. by 华盛顿=常驻记者文炳基、里约热内卢=黄亨准记者 weappon@donga.com、constant@donga.com. 被美国当选总统特朗普提名为下届总统国家安全事务助理的众议员迈克尔·沃尔兹（照片）当地时间18日就拜登政府允许乌克兰使用远程导弹一事表示：“这是进一步提升紧张梯度的措施。韩国现在可以介入（战争）了。” 沃尔兹当天在接受福克斯新闻台采访时表示：“（对于允许使用远程导弹）事前没有接到简报。不知道事态会发展到什么地步。”他还说：“朝鲜正在大量提供弹道导弹、炮弹和数万名士兵。对此，（拜登）政府通过解除（使用导弹的）限制来应对。”他指出：“朝鲜会派出更多兵力，韩国说现在可以介入。” 他在被提名为总统国家安全事务助理后的首播采访中，将韩国对乌克兰的武器支援定性为“介入战争”，对紧张局势加剧的可能性提出了担忧。这是特朗普第二届政府主要人士首次提及韩国支援乌克兰战争的可能性。特朗普方面当天就拜登政府允许美国支援乌克兰使用射程约300公里的ATACMS导弹攻击俄罗斯本土目标一事批评说：“这是一场新的战争。” 沃尔兹强调，特朗普为了结束乌克兰战争，将推进外交解决方法。他说：“这一切都是战术水平，特朗普正在讨论大战略。如何引导双方回到谈判桌前结束战争。” 韩国总统室高层相关人士当地时间18日在举行二十国集团（G20）峰会的巴西里约热内卢当地新闻中心接受记者采访时表示：“如果俄罗斯和朝鲜无视国际社会的劝告，不在乌克兰战争中停止合作，有必要补充乌克兰，使其具备自我防御的能力。北约、美国和韩国今后也应该对这一问题更加仔细观察和用心。” 不过，对于向乌克兰提供武器援助的计划，他只表示：“应该先听听乌克兰特使团的意见。”该人士还表示：“美方事先通知我方，将扩大（美国已经向乌克兰提供的）ATACMS的射程，允许其打击俄罗斯本土。”

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