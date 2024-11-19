“被连接光州与加沙的痛苦的韩江读者深深感动”. November. 19, 2024 07:46. by 朴善熙记者 teller@donga.com. “作为全世界众多读者中的一员，看着韩江作家惊人的作品得到更多的认可，我感到非常高兴。” 将小说家韩江的作品介绍给英美圈并引领其获得布克奖的英国翻译家黛博拉•史密斯（37岁•照片）对韩江作家获得诺贝尔文学奖发表了上述感想。18日，韩国文学翻译院公开了在英文季刊《KLN（Korean Literature Now）》上写的史密斯的投稿文。史密斯将2016年获得英国布克奖国际部门奖项的《素食主义者》和《少年来了》、《白》等翻译成英语，被评价为对韩江文学受到世界关注做出贡献的翻译家。 在投稿文中，她首先坦率地吐露了对布克奖获奖后的误译争议和过分称赞等相反的反应涌现的心情。她说：“批评非常残酷，甚至演变成个人攻击。相反，在种族不平等严重的文学界，白人翻译家这一点甚至导致了贬低原作的文学性的高估。”但是她说：“通过这个过程，我更深入地理解了我为什么会成为翻译家”，“韩江作品的翻译是被尖锐地出现在文本中的形象所束缚的过程。” 她在投稿中特别集中于《素食主义者》和《少年来了》的文学意义。史密斯表示，“不同意《素食主义者》主人公英惠的故事‘极端而怪异’的评价”，对人物的强烈主体性产生了共鸣。她还评价说：“《老派男人》是以不顺心的方式邀请读者作为个人读书的书。” 对于《少年来了》，她表示：“虽然是展现（韩江）作家更加进步的笔力的作品，但是好像被《素食主义者》所掩盖，感到很遗憾”，“（但是）这部作品并没有被埋没。”她说：“在书中光州被表现为‘孤立的、被力量践踏的、被损毁的、不应被损毁的另一个名字’”，“被连接光州和加沙的众多读者深深感动。”她还表示，将把《少年来了》的翻译版税捐赠给加沙地区。

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