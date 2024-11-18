特朗普遇袭时分娩4天后即重返竞选团队的“让美国再次伟大”年轻支持者. November. 18, 2024 07:48. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国当选总统特朗普突然提拔20多岁的女性卡罗琳·利维特（音，27岁）为白宫发言人。她是美国历史上最年轻的白宫发言人，被认为是特朗普的又一破格人事安排。特朗普今年7月遭到企图暗杀后，利维特在生下第一个孩子四天后主动重返竞选团队，被认为是特朗普的“忠诚派让美国再次伟大的年轻支持者”的代表性人物之一。 特朗普15日通过声明表示：“卡罗琳是聪明、坚强、非常有能力的沟通者。”利维特在特朗普竞选团队中担任发言人，以攻击性地“拥护特朗普”巩固了在团队里的地位。特别是作为“与美国有线电视新闻网（CNN）斗争的发言人”而名声大噪。 CNN今年6月主持特朗普和拜登总统之间的第一次电视讨论，利维特在接受CNN主持人凯西·亨特（音）采访时主张：“因为CNN主持人对特朗普素有成见，讨论不公平。”亨特反驳道：“如果继续攻击同事，将不得不中断采访。”采访以尴尬的方式结束。这一采访过程在特朗普的支持者内部脍炙人口，成功塑造了“斗士”的形象。利维特在竞选活动期间怀孕，在生下孩子后的第三天，特朗普遭到暗杀，她第二天立即返回竞选团队，表现出了忠诚。 利维特是竞选团队内具有代表性的“让美国再次伟大”年轻支持者。她在2022年竞选新罕布什尔州众议员时，在竞选活动中强烈主张不正当选举阴谋论，称“2020年选举中，特朗普总统被抢走了胜利”。她在大学里还在学校报纸上刊登的专栏中，拥护特朗普禁止穆斯林入境的政策。她作为垒球选手获得奖学金，进入新罕布什尔州的圣安塞尔姆大学，大学时期曾在福克斯新闻实习。从2019年开始在特朗普第一届政府担任发言人室发言人助理。 特朗普首届政府时，提名20年的“宣传老将”肖恩·斯派塞为白宫发言人。斯派塞因内部权力斗争辞职，之后以“偏袒特朗普”新闻发布会闻名的萨拉·赫卡比·桑德斯占据了发言人的位置。

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