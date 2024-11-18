曾表示“考虑访韩”的习近平邀请尹锡悦“先访问中国”. November. 18, 2024 07:47. by 利马（秘鲁）=黄亨俊记者、北京=常驻记者 金哲中 constant25@donga.com、tnf@donga.com. 中国国家主席习近平当地时间15日在韩中首脑会谈上，邀请尹锡悦总统访问中国。此前，文在寅总统任期内曾两次访华，但习近平主席并未访韩。因此，虽然轮到习近平主席访韩，但此次他又邀请韩国领导人先访华。有分析认为，特朗普二期政府上台在即，中国在拉拢韩国的同时，也在“驯服”韩国。 为参加亚太经合组织（APEC）峰会访问秘鲁利马的韩中两国首脑当天时隔2年再次坐在一起。会谈中，习近平首先邀请尹锡悦访问中国，接着尹锡悦也向习近平提议访问韩国。两位首脑没有立即回答，只是各自表示“谢谢”。总统室高层相关人士在接受记者采访时表示：“特别是明年秋天韩国将主办APEC庆州会议，因此（尹总统）邀请习主席自然而然地访问韩国。” 在当天的会谈中，尹锡悦针对朝鲜和俄罗斯之间的军事合作表示：“希望中国发挥建设性作用。”不过习近平表示：“希望当事者通过对话和协商和平解决问题。” 习主席当地时间16日在APEC会议演讲中表示：“亚太地区合作正处在受单边主义和保护主义挑战的历史十字路口。希望世界各国搭乘中国发展的快车，共同繁荣。”分析认为，这是针对主张“美国优先主义”的美国当选总统特朗普的发言。

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