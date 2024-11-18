特朗普第二期令人害怕的真正原因. November. 18, 2024 07:47. . “话说回来，你是拿签证进来采访的吧？” 这是上月为采访美国总统选举竞争州而访问北卡罗来纳州时发生的事情。在提前投票站，就非法移民问题，一名白人男子在解释自己支持特朗普的理由时，突然这样问道。这个问题既无礼又带有开玩笑的意图。记者答道“这不是理所当然的吗”时，他尴尬地笑着说：“当然会拿到B签证吧。”记者的签证不是B签证，而是I签证。记者没有进一步说明。对他来说，是B还是I并不重要。 在现场采访期间，在摇摆州到处都能见到“愤怒的人们”，更准确地说是“愤怒的弱者白人”。在他们看来，国家只有美国和非美国，个人只有美国人和非美国人。概括他们的愤怒点，就是“真正的弱者是我，但民主党只关心除我之外的人”。和患有视觉障碍的妻子一起来投票的一名白人男子表示，“停发我妻子的残疾人补贴，却向非法移民提供了这个国家的税金，”表达了深深的愤怒。他戴着帽檐裂开、缝线到处突出的帽子。询问记者是否拿到签证的男性，情况也大同小异。他吐槽因高物价而生活困难，眼镜腿是用透明胶带固定住的。 他们讨厌只说正确话的民主党。这样的人比想象的要多。明明是在事前采访中被分类为“紫色（中立倾向）”和“支持率不相上下”的地区，但采访后发现，10人中有七八人支持特朗普。他们甚至完全没有“躲闪”过。他们非常明显、赤裸裸、理直气壮. 有些中年白人女性因为太生气，需要2天1夜才能说清楚。讽刺的是，不是民主党，而是富人中的富人特朗普认同并攻克了这种“贫穷白人的愤怒”。 而且，最后出来的选举结果，就是在现场感受到的那样。在纽约生活了10多年的一名侨民说：“害怕未来。”经历过特朗普第一期的他表示：“我所认识的美国分为特朗普之前和之后。特朗普第一期给美国社会留下的最糟糕的遗产是创造一种可以明目张胆地讨厌和歧视某人的文化。”他说，8年前，生活着来自世界上的各种各样的人、进步的城市纽约也能发生如此大的变化，这让我感到非常惊讶。第二期将如何发展就更不用说了。 距离特朗普就任总统还有两个月的时间，但已经感觉到变化。美国媒体报道说：“最近有人向性少数者或西班牙裔散布了‘被列入驱逐对象’‘进入再教育设施对象’等信息，联邦调查局正在进行调查。”经确认，这些信息不分手机短信和电子邮件，甚至发送给了未成年人。媒体纷纷发表自嘲性评论说：“选举期间从当选总统（特朗普）本人开始都一直这样，能怪谁呢?” 特朗普当选后，韩国出现了担心韩国外交、安保、贸易等的声音。如果共和党不仅席卷白宫，还席卷参议院和众议院，特朗普的本国优先主义政策得到更大程度的推进，怎么办？ 但是在当地，更令人担忧的是普通美国人的认识正在发生变化。如果总统暴走，议会会出面阻止，如果连议会也出现异常，国民就会阻止，但如果国民发生变化，就无法阻止。让特朗普成为当选总统的“愤怒的政治”、他给予美国社会的“讨厌的自由”才是可怕的理由。

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