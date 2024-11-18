韩国股市收益率为二十国集团倒数第一，韩元跌幅居主要国家第二位. November. 18, 2024 07:46. . 据悉，美国总统选举结束后，在二十国集团（G20）成员国股市中，韩国股市的成绩排在最后一名。特朗普当选下届总统后，美元价值暴涨，今年韩元价值的跌幅在主要国家中排名第二。随着全世界将面临贸易保护激浪，出口主导型韩国经济的脆弱性在股市和汇率上先发制人地反映出来。 截至上周末，韩国综合股价指数下跌6.2%，KOSDAQ下跌8.8%。同期，二十国集团中亚洲国家的下降幅度，中国和印度分别为1.7%和2.4%，小于韩国。日本反而上涨0.4%，甚至与乌克兰交战的俄罗斯也上涨4.7%。随着外国投资者的急速流失，韩国综合股价指数的外国人持有比重下降至年中最低的32.3%。韩元对美元的汇率比去年底上涨8.6%（韩元价值下降），对美元汇率进一步上升的主要国家货币只有日元，上升10.7%。上周时隔2年再次突破1400韩元大关的韩元对美元汇率，在外汇当局强烈的口头介入下，在1400韩元附近看不出下降的迹象。 韩国的股市和韩元价值同时呈现极度弱势，是因为韩国是特朗普政府关税政策冲击最大的国家之一，而且吸引海外投资的未来增长动力也不明显。失望的国内投资者们纷纷离开，成为“股票移民”，西学蚂蚁们持有的美国股票总额超过1000亿美元，换成韩币超过140万亿韩元。因此，韩国国内股市的上升动力减弱，韩元价值也随着流向海外的美元再次下跌，这种恶性循环正在持续。 为了应对这样的冲击，应该提前提高韩国股市的魅力。但是，作为海外投资者忌讳韩国股市的原因之一、最近金融监督院院长李卜铉吐露实情称之为“令人羞愧的事情”——全面禁止卖空的措施要到明年3月才能解除。支援带动韩国出口的半导体产业“K-芯片法”正在就是否认可研发岗位每周52小时制例外进行争论。在野党反对让企业大股东们不愿意看到股价上升的继承税最高税率下调。未能表现出摆脱低迷意志的政府、政治圈，使韩国股市的未来更加暗淡。

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